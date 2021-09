Marquez alza bandiera bianca: “Non sono al livello di prima”

Il 2021 di Marc Marquez non è stato esaltante, lo spagnolo però punta a chiudere dignitosamente la stagione prima di rilanciarsi.

Il 2021 di Marc Marquez è stato senza ombra di dubbio migliore del 2020. L’anno scorso, infatti, aveva rimediato un brutto infortunio che gli aveva poi impedito di prendere parte a quella stagione. Ora invece lo spagnolo è tornato finalmente a gareggiare con i suoi colleghi, ma c’è ancora qualcosa che non va.

La forza non è quella che c’era prima dell’infortunio e oggi Marc non riesce più a guidare come prima. La Honda, inoltre, non sembra essere quella moto che aveva lasciato e se la giocava alla pari con la Ducati come la migliore del lotto.

Marc Marquez vuole chiudere in bellezza l’anno

Nonostante tutto però il rider iberico è riuscito comunque a mettere a segno una vittoria durante questa stagione. Ora però punta a chiudere in bellezza l’anno così da potersi concentrare su un 2022 che lui vorrebbe fosse di nuovo portatore di soddisfazioni importanti. Il 9° titolo è sempre lì nella testa pronto a bussare. Lo spagnolo vuole eguagliare e poi superare Valentino Rossi.

In vista del Gran Premio di Aragon, una delle piste dove ha sempre fatto meglio, ai microfoni di Sky Sport, Marc Marquez ha così affermato: “Io so dove sono, non sono più a livello di prima, ma neanche quello dell’estate. L’obiettivo è quello di lottare per tutte le gare dal 4° al 6° posto. Secondo me in questo momento Quartararo va più forte. Quando uno è più veloce è tutto più facile, ti esce la strategia giusta e tutto il resto. Mi ricorda un po’ me nel passato. Quando hai la velocità tutto va bene”.

Antonio Russo