Mercedes lo appieda, Bottas si vendica con la pole: “Mi sento rilassato”

Pochi giorni dopo l’annuncio del suo addio alla Mercedes a fine stagione, Valtteri Bottas si è preso la rivincita in qualifica a Monza

Non c’era modo migliore per Valtteri Bottas di rispondere alla notizia giunta proprio questa settimana, quella del suo appiedamento da parte della Mercedes alla fine di questa stagione, se non quella di conquistare una pole position.

“Mi sento bene, sono rilassato”, gongola al venerdì sera. “Il mio futuro ora è deciso e ovviamente sono contento per il team oggi. L’anno prossimo mi aspettano novità emozionanti. Ma per il momento mi concentrerò solo su domani”.

Prima fila tutta Mercedes in qualifica

Proprio sul finale del turno, il finlandese si è assicurato il miglior tempo, scavalcando anche il suo caposquadra Lewis Hamilton e aggiudicandosi così la partenza al palo per la qualifica sprint di domani.

“È stata una bella sensazione, mi sono goduto in particolare l’ultimo giro”, racconta. “Sono riuscito sul finale ad approfittare di una scia: è stato bello e mi sono divertito. La macchina è andata davvero forte questo weekend e ho visto che abbiamo un po’ di vantaggio sulla Red Bull. Finora ci siamo rivelati forse più forti di quanto ci aspettassimo e speriamo che sarà così anche in gara”.

Bottas penalizzato sulla griglia di domenica

Alla domenica, invece, la situazione si metterà decisamente più in salita per Valtteri: la Freccia nera ha infatti deciso di sostituire il suo motore e questo lo costringerà a partire dal fondo dello schieramento. Ma lui non si dà per vinto.

“Nella qualifica sprint c’è la possibilità di ottenere qualche punto, quindi ovviamente cercherò di portarne a casa il massimo possibile”, spiega. “Poi alla domenica ci aspetterà un’altra lotta. Guardando il passo che abbiamo qui, sono sicuro che potremo ottenere dei buoni punti anche in gara”.

Anche Hamilton applaude la prestazione del suo vicino di box (ancora per poco): “Bello avere di nuovo una prima fila tutta Mercedes. In particolare con la notizia che è giunta questa settimana, sono contento di vedere Valtteri che va così forte”.

LEGGI ANCHE —> Mercedes, doppietta di forza a Monza. Ferrari, quanta fatica: l’analisi