Aragon, quante cadute! Dopo Valentino Rossi tocca a Marquez e Bagnaia

Dopo le scivolate di Valentino Rossi e Iker Lecuona al mattino, nel pomeriggio ad Aragon sono caduti Marc Marquez e Pecco Bagnaia

Fioccano le cadute nella prima giornata di prove libere del Gran Premio di Aragona di MotoGP. Dopo quelle che hanno visto protagonisti Valentino Rossi e Iker Lecuona nella sessione del mattino, al pomeriggio è toccato ad altri due piloti illustri come Marc Marquez e Pecco Bagnaia assaggiare l’asfalto del Motorland di Alcaniz.

Il primo dei due a finire a terra è stato proprio il Cabroncito, che pure ha un feeling speciale con questa pista, come del resto con tutte quelle che si percorrono in senso antiorario. Lo dimostra il miglior tempo staccato nel turno inaugurale, oltre naturalmente alle vittorie a ripetizione che ci ha ottenuto nel passato.

Questo, però, non gli ha impedito di scivolare dopo soli nove minuti dal semaforo verde, alla curva 16. In quel momento si trovava alle spalle di suo fratello Alex Marquez e, in frenata, forse proprio per evitare di tamponarlo, ma nel tentativo di mantenere la traiettoria migliore, ha perso l’anteriore.

A crash early in FP2 for @marcmarquez93! 😲 The Spaniard is furious, but crucially unhurt, after losing the front at Turn 16! 💢#AragonGP 🏁

Successivamente è rientrato in pista con la seconda moto. Pochi minuti più tardi è stata la volta del portacolori della Ducati. A spiegare la dinamica del suo sbaglio è stato lo stesso team manager Davide Tardozzi, ai microfoni di Sky Sport: “Bagnaia ha cercato di anticipare l’apertura del gas e la moto si è girata dietro, un classico errore in quel punto della pista”.

I centauri dovranno dunque stare attenti a non esagerare nel prosieguo del weekend di gara spagnolo: si è già capito chiaramente che questo tracciato non perdona neanche i migliori.

