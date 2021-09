Aleix Espargarò ci ha preso gusto, dal podio al secondo posto: “Ho fame!”

Fresco del podio conquistato a Silverstone, Aleix Espargarò rilancia con il secondo posto nelle prove libere del Gran Premio di Aragon

Se pensavate che il primo podio in Aprilia conquistato all’ultimo Gran Premio di Gran Bretagna avrebbe appagato o saziato Aleix Espargarò, dovete ricredervi. Quello è stato solo l’inizio.

“Adesso sono più sicuro, rilassato, ma ho ancora tanta fame, voglio provare a vincere”, giura il pilota spagnolo. “Lunedì mattina, il giorno dopo aver conquistato il podio, alle 9 del mattino ho chiamato Massimo Rivola (l’amministratore delegato, ndr) e gli ho detto: ‘Non abbiamo ancora fatto nulla, dobbiamo continuare a lavorare così'”. E, in effetti, Aleix ha continuato sulla strada giusta, fin dalla prima giornata di prove libere del Gran Premio di Aragon. Che lo ha visto concludere addirittura in seconda posizione, a poco più di due decimi e mezzo dalla vetta, occupata dalla Ducati di Jack Miller.

Ed Espargarò riabbraccia Vinales in Aprilia

Visto questo inizio arrembante, sembrano esserci tutti i presupposti per un altro fine settimana di gara davvero positivo per l’iberico e per la sua squadra di Noale. Nonostante il circuito rimanga decisamente ostico. “Oggi la moto non me la sono goduta più di tanto”, racconta. “Qui l’aderenza è bassa, si girava più che altro con l’obiettivo di non commettere errori, piuttosto che di spingere al massimo. Abbiamo lavorato su tutte e tre le gomme, qui il consumo è molto elevato”.

Nel suo box, poi, Espargarò ha trovato una grossa novità in questo weekend: al suo fianco c’è il nuovo compagno di squadra Maverick Vinales. Che ha accolto subito a braccia aperte, nonostante i comprensibili problemi iniziali di adattamento. “Per me ha fatto molto bene, per lui è tutto nuovo”, ammette. “Abbiamo guidato un po’ insieme, ma gli voglio chiedere un paio di cose che fa, perché mi sembra che guidi ancora molto con uno stile molto simile a quello che usava sulla Yamaha, si comporta in maniera un po’ diversa con il gas”. Ci sarà ancora tutto il tempo per imparare. Specialmente con un maestro così.

LEGGI ANCHE —> Aragon, quante cadute! Dopo Valentino Rossi tocca a Marquez e Bagnaia