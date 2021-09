L’appello di Verstappen ai tifosi italiani: propone un’alleanza anti Hamilton

In vista del Gran Premio d’Italia, Max Verstappen chiede un aiuto ai tifosi locali, coalizzandosi con loro contro Lewis Hamilton

Sbarcato in Italia, dove questo weekend correrà il Gran Premio, Max Verstappen lancia subito un appello agli appassionati di Formula 1 nostri connazionali.

Certo, non si potrà aspettare che facciano il tifo per lui: “Tornare a Monza è sempre bello, i tifosi sono davvero appassionati. Tifano per la Ferrari ed è ovvio che sia così”, ha riconosciuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

Ma un’alleanza agli spettatori locali, il capolista del Mondiale la propone lo stesso: un asse anti Hamilton, nel tentativo di arginare la supremazia della Mercedes che, sulla carta, dovrebbe essere favorita sui lunghi rettilinei del circuito brianzolo.

Verstappen chiede una mano ai fan italiani e ferraristi

“Spero che la gara possa essere spettacolare e che gli italiani tifino più per noi che per la Mercedes, visto che cercheremo tutti di batterla. Speriamo di avere un buon fine settimana”, è l’auspicio dell’olandese.

Visto che vuole ingraziarsi gli italiani e i ferraristi, dunque, Verstappen si spinge anche a fare un omaggio alla Rossa di Maranello: “Auguro anche alla Ferrari di andare bene, se lo meritano. Al momento non sono al massimo, però stanno facendo un buon lavoro per recuperare. E per la Formula 1 è importante che la Ferrari torni a lottare là davanti”.

In ogni caso l’Autodromo nazionale è una location che il pilota della Red Bull apprezza particolarmente: “Monza ha una grande storia e grandi velocità, non è facile fare bene in curva con la vettura scarica sui rettilinei. Tornarci è emozionante, anche perché oltre alla gara si può mangiare bene”.

LEGGI ANCHE —> Mercedes già in ansia: questo weekend a Monza rischia una penalità