Aprilia perderà le concessioni? Aleix Espargarò non si preoccupa

Aleix Espargarò molto galvanizzato per il GP di Aragon, dopo il terzo posto di Silverstone. Ha grande fiducia nell’Aprilia anche per il futuro.

C’è un ottimo clima nel box Aprilia dopo la conquista del podio a Silverstone. Adesso arriva il gran premio di Aragon e Aleix Espargarò spera di confermarsi nelle posizioni che contano.

Come ricordato dall’amministratore delegato Massimo Rivola, è importante essere costanti e fare in modo che il risultato ottenuto in Inghilterra non sia solo una fiammata. Da questo weekend MotoGP il team si arricchisce con la presenza di Maverick Vinales, che prende il posto di Lorenzo Savadori dopo aver brillantemente superato la due giorni di test a Misano.

LEGGI ANCHE —> “Dovizioso, Morbidelli, Marini, Bagnaia…”: Valentino Rossi dice la sua

Aleix Espargarò carico per Aragon e felice con Vinales nel team

Espargarò arriva ad Aragon con grandi motivazioni e non nasconde il suo buon umore dopo Silverstone: «Il podio mi ha dato una maggiore fiducia. Il terzo posto è stato importante, ma lo è ancora di più il livello dimostrato durante tutto il campionato. Siamo tra i migliori e questo mi spinge a migliorare».

Il pilota spagnolo conferma la sua soddisfazione nell’avere come compagno di squadra Vinales, collega e anche amico: «Sono felice che sia con noi, credo che arrivi nel momento migliore di Aprilia. Con Maverick ho parlato a lungo della possibilità che venisse a correre nel nostro team. Sono contento che sia tornato in sella dopo quanto capitato in Austria. Il futuro è luminoso per noi, anche se non è facile in un campionato con un livello molto alto».

Andando più volte sul podio, Aprilia potrebbe perdere i privilegi del regime delle concessioni, che consente al team di fare test illimitati e non solo. Permette di avere maggiore libertà nello sviluppo, più motori e più wild card. Espargarò non si dice preoccupato dall’eventualità di dovervi rinunciare: «Non mi piacciono molto le concessioni. Ci hanno aiutato ad avvicinarci ai migliori, ma ora vogliamo competere con le stesse regole degli altri. Abbiamo dimostrato di poter lottare con loro. Farò del mio meglio per vincere o ottenere altri podi, così da perdere le concessioni».