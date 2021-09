“Dovizioso, Morbidelli, Marini, Bagnaia…”: Valentino Rossi dice la sua

Valentino Rossi si esprime sui suoi colleghi: da Andrea Dovizioso a Franco Morbidelli, da Luca Marini a Pecco Bagnaia passando per Quartararo

Valentino Rossi si è espresso con parole chiare su molti dei suoi amici, colleghi e avversari della MotoGP, nel corso della conferenza stampa di rito che, come di consueto, lo ha visto protagonista alla vigilia del Gran Premio d’Aragona.

In primis ha parlato di Andrea Dovizioso, che dalla prossima gara a Misano sarà il suo nuovo compagno di squadra. “Con me e Dovi sarà una bella squadra, con due italiani che hanno tanta esperienza e un bel rapporto tra di loro”, ha spiegato. “Non ci siamo ancora incontrati, ma sono molto curioso di vedere come se la caverà con la Yamaha e che cosa dirà della M1, che è sicuramente una moto molto diversa dalla Ducati. Sarebbe stato bello essere insieme anche l’anno prossimo, ma io mi ritirerò”.

Valentino Rossi parla dei suoi allievi

Poi ha menzionato anche Franco Morbidelli, che è stato suo vicino di box fino al problema fisico che sta ancora scontando e sarà presto promosso alla squadra ufficiale Yamaha. “Franco, insieme a Carlo (Casabianca, preparatore atletico della VR46, ndr), sta lottando contro il tempo”, spiega. “Il suo intervento chirurgico è stato serio, l’infortunio al ginocchio era piuttosto grave. Perciò hanno dovuto fare un’operazione profonda. Va tutto bene, ma la riabilitazione è molto pesante e ho visto Frankie soffrire molto. Si impegna tantissimo ogni giorno e ora, nell’ultimo periodo, è migliorato. Cercherà di tornare in pista a Misano e spero che possa stare bene”.

Tra i suoi allievi della VR46 Riders Academy c’è anche Pecco Bagnaia, reduce da una gara complicata in Gran Bretagna: “Pecco è andato forte tutto il weekend a Silverstone, a parte la gara. Perciò è stata una situazione diversa dalla mia, più strana. Per me personalmente, purtroppo, il problema è un po’ peggiore. Voglio dire che per me queste gomme sono molto morbide e con queste faccio sempre fatica. Specialmente negli ultimi anni, perché l’ultima gomma posteriore è ancora più morbida”.

I problemi di Bagnaia con le coperture sono stati dunque simili, ma non identici a quelli del Dottore: “A Silverstone avevo la possibilità di fare una buona gara se avessi potuto usare la dura, perché con quella in prova ero molto più veloce. Ma purtroppo faceva troppo freddo, perciò ho dovuto scegliere la media e purtroppo, dopo cinque o sei giri, ero già in difficoltà. Non ho chiesto nulla alla Michelin. Dobbiamo cercare la soluzione giusta per migliorare, dipenderà di pista in pista, perché per esempio Silverstone è una pista molto impegnativa per la gomma posteriore. Sembra che in futuro, già dall’anno prossimo, le gomme cambieranno un po’, ma purtroppo per me sarà troppo tardi. Perciò dovrò dare il massimo alla fine”.

Inevitabile che poi l’argomento verta anche su suo fratello Luca Marini: “L’anno prossimo Luca sarà in una buona situazione, perché sembra che avrà una Ducati 2022, che penso sarà migliore della sua moto attuale, quindi credo che potrà essere più competitivo. Il mio consiglio è che dia il massimo, si alleni sempre al meglio anche a casa, perché penso che l’anno prossimo potrà avere una buona chance di mostrare la sua velocità e il suo potenziale”.

Quartararo lanciato verso il Mondiale

L’ultima battuta è dedicata a Fabio Quartararo, il suo compagno di marca che è sempre più vicino al titolo mondiale: “Aragon sarà molto importante, perché sulla carta non è un circuito favorevole alla Yamaha: di solito soffriamo il calo delle gomme. Essere competitivo qui sarà fondamentale per il suo campionato”.

LEGGI ANCHE —> Valentino Rossi consapevole delle difficoltà: “Questa pista è tosta”