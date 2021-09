MotoGP, Joan Mir crede ancora nel titolo e avvisa Quartararo: “Lotterò”

Mir crede ancora nel titolo mondiale MotoGP, anche se Quartararo ha tanto vantaggio. Il pilota Suzuki spera di recuperare punti ad Aragon.

Dopo Silverstone sono 65 i punti che separano Joan Mir da Fabio Quartararo in classifica. Si fa ancora più difficile per lo spagnolo la missione di confermarsi campione MotoGP.

In questo fine settimana il campionato approda ad Aragon, su una pista che lo scorso anno si è rivelata molto adatta alla Suzuki. Infatti, la gara è stata vinta da Alex Rins e Mir ha chiuso al terzo posto. Il team spera di essere competitivo quanto nel 2020, così da togliere punti a Quartararo nella corsa iridata.

MotoGP, Joan Mir parla in vista di Aragon

Mir al sito ufficiale della Suzuki ha espresso le sue sensazioni per il GP in arrivo ad Aragon: «La pista mi piace molto, ma non è facile perché qui molti piloti sono competitivi. Cercherò di dare il massimo e vedere cosa posso fare, ma di sicuro una ripetizione del podio dello scorso anno sarebbe davvero bello. Da Silverstone abbiamo lavorato duramente per cercare di capire meglio come ottenere il massimo dalla nostra moto e sono fiducioso».

Il pilota Suzuki è ottimista per questo fine settimana al Motorland e afferma di credere ancora nella possibilità di battagliare per il titolo mondiale MotoGP: «Silverstone è stata una brutta fine per me alla fine e il gap di punti è aumentato, ma sono secondo in campionato e sono ancora desideroso di lottare“.

Mir intende giocarsela finché la matematica dirà che è impossibile riconfermarsi campione del mondo. Fondamentale ad Aragon arrivare davanti a Quartararo, magari mettendo più di una moto tra sé e il rivale. Rins può giocare un ruolo importante in questo gran premio.