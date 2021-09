Marquez non la smette più di cadere: finisce a terra anche in bici (VIDEO)

Alle tante cadute collezionate in questa stagione di MotoGP, ora per Marc Marquez se ne aggiunge anche una dalla mountain bike

Non si può certamente dire che Marc Marquez stia vivendo una fase semplice della sua carriera. Dal lungo infortunio alla spalla che lo ha costretto a saltare l’intera passata stagione non si è ancora ripreso pienamente, tanto da essere costretto tuttora a correre senza essere in perfetta forma.

Il suo talento e la sua velocità rimangono fuori discussione, ma le magie di cui era capace solo fino ad un paio di anni fa, quando sapeva superare perfino i limiti tecnici della sua Honda per vincere e dominare in MotoGP, quelle ora non sembrano più far parte del suo repertorio.

Lo dimostra il fatto che il numero di cadute incassate nel corso di questo campionato è salito a dismisura. Certo, il Cabroncito ha sempre guidato al limite, ma una volta sarebbe riuscito ad evitare di scivolare con il gomito, mentre adesso finisce a terra a ripetizione. E i risultati, naturalmente, ne risentono.

Marquez, un’altra caduta dalla bicicletta

L’ultima beffa, in ordine di tempo, si è registrata in questi giorni, sempre sulle due ruote, ma senza motore: non in moto, bensì in bicicletta. Si stava allenando sulla sua mountain bike in compagnia del fratello Alex e anche qui la sua corsa si è conclusa con una caduta.

Peraltro, testimoniata dettagliatamente da una serie di foto e da un video realizzati dallo stesso Alex, che non si è risparmiato nemmeno dal prenderlo in giro, commentando ironicamente: “Guarda, mamma, senza mani!”.

Si è trattato soltanto di un piccolo inconveniente, dal quale l’otto volte campione del mondo è uscito totalmente indenne, per fortuna. Che, però, dà il segno della situazione in cui si ritrova il fuoriclasse di Cervera. Anche alla vigilia del Gran Premio di Aragon che in passato è stato un suo feudo e dove invece quest’anno non è più così sicuro di poter monopolizzare la classifica come accadeva prima.

