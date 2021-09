Valentino Rossi punta ad Aragon: “Non ho mai vinto lì”

Valentino Rossi non vede l’ora di scendere in pista ad Aragon. Lui l’anno scorso l’ha saltata causa Covid. Vedremo cosa riuscirà a fare.

Il GP di Aragon non è mai piaciuto molto a Valentino Rossi e in generale non ha mai portato fortuna agli italiani. In calendario dal 2010, non ha mai visto un pilota nostrano trionfare nella classe regina. Volendo estendere il discorso a tutte e tre le classi, invece, sono solo 3 i successi griffati tricolore.

Nel 2010 Iannone vinse in Moto2, nel 2014 Fenati in Moto3 e infine nel 2017 a trionfare ci pensò Morbidelli in Moto2. Insomma una pista piuttosto stregata per i nostri colori che non hanno mai molto brillato. In compenso va a gonfie vele per la Spagna. I sudditi di Re Filippo VI si piazzano sul gradino più alto del podio da 9 anni consecutivi.

Valentino Rossi pronto a fare bene ad Aragon

Grande mattatore Marc Marquez, che tra queste curve ha vinto 5 volte in MotoGP e 1 volta in Moto2. Valentino Rossi, in vista della prossima gara ha così commentato: “Mi sono trovato bene con la moto per tutto il Gran Premio di Gran Bretagna, soprattutto perché nelle prove libere abbiamo avuto uno dei migliori passi della nostra stagione. Anche l’inizio gara è stato buono, mi sono ritrovato a lottare con i piloti più veloci”.

LEGGI ANCHE >>> MotoGP, Marc Marquez fissa l’obiettivo per Aragon

Il Dottore ha poi proseguito: “Spero che possiamo provare le stesse sensazioni anche questo weekend, ma ad Aragon può essere davvero impegnativo in termini di grip durante l’intera gara, specialmente al posteriore. Sono salito sul podio alcune volte, ma non ho mai vinto lì. Il layout della pista è buono e veloce, ma guidarci è complicato. Devi essere particolarmente fluido in questo circuito per essere forte alla fine della gara. Vedremo cosa succederà e non vedo l’ora di tornarci visto che l’anno scorso me lo sono perso”.

Antonio Russo