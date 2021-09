F1 2022, anche AlphaTauri annuncia i suoi piloti: per Giovinazzi si fa dura

L’AlphaTauri scioglie le riserve e annuncia in pratica la coppia di piloti per la stagione 2022. Diventa sempre più dura per Giovinazzi.

C’è grande fermento in F1 per la prossima stagione. Premesso che i big non si muoveranno dalle proprie scuderie, ci sono diversi piloti che ancora non conoscono quale sarà il proprio futuro. Oggi però l’AlphaTauri sembra aver sciolto definitivamente le proprie riserve confermando anche per la prossima stagione la stessa coppia di driver.

Scontata la conferma di Gasly che arriva da due anni di altissimo livello. Diverso il discorso per Tsunoda. Il giovane giapponese, infatti, dopo una prima gara da applausi è lentamente calato raccogliendo diverse prestazioni opache. Naturalmente nella sua conferma grande peso avrà avuto anche la Honda, che fornisce i motori alla scuderia.

L’AlphaTauri chiude le porte: ora restano Williams e Alfa Romeo

AlphaTauri ha pubblicato poco fa una clip dove vengono mostrati i due piloti a cartone animato e c’è la scritta: “Tutto pronto per la F1 2022”. Ora bisognerà capire cosa succederà con gli altri sedili liberi. Con Russell che passerà alla Mercedes si libererà un posto in Williams. C’è Albon da piazzare e forse anche De Vries. Ora però diventa veramente dura per Giovinazzi che potrebbe essere fatto fuori dall’Alfa Romeo. A nostro parere l’italiano meriterebbe la conferma.

LEGGI ANCHE >>> F1 Olanda: GP soporifero, ma il circuito punta a restare a lungo

Purtroppo il pugliese è stato enormemente penalizzato durante questa stagione da una macchina non all’altezza e da tanta sfortuna. Negli ultimi due anni però si è sempre misurato alla pari con un mostro sacro come Kimi Raikkonen, dimostrando di essere sicuramente un pilota di valore. Speriamo di non perderlo nella prossima stagione ed avere ancora il tricolore sulla griglia di partenza.