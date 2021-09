F1 Olanda: GP soporifero, ma il circuito punta a restare a lungo

Nonostante le poche emozioni suscitate il GP dell’Olanda è destinato a restare ancora a lungo nel calendario della F1.

Se non fosse per la marea arancione che ha invaso le tribune e spinto in ogni suo giro l’idolo di casa Verstappen, il ritorno del Circus a Zandvoort dopo 36 anni di assenza è stato un flop. Al di là delle bandiere rosse che hanno praticamente ridotto all’osso il tempo trascorso in pista dai piloti, la gara è stata noiosa quanto una qualsiasi di Montecarlo, alla faccia delle esaltazioni per il carattere “vecchia scuola” del layout del tracciato.

L’unico grazie da spendere sarebbe per Fernando Alonso che, nello spazio di poche curve in avvio di gran premio, ha dato dimostrazione di non aver dimenticato come ci si fa largo. Ebbene, anche a causa della presenza di Max l’appuntamento olandese dovrebbe essere confermato almeno per le prossime 5 stagioni.

Un accordo a medio-lungo termine con la classe regina

“I vertici della F1 sono rimasti molto soddisfatti”, ha dichiarato il responsabile dell’organizzazione Jan Lammers, giustamente compiaciuto. “Volevamo creare una sorta di festival e ce l’abbiamo fatta”.

Riconosciuta poi l’importanza del #33 che, con la sua aggressività e le sue doti, non manca mai di dare spettacolo, il 65enne ha evidenziato come la decisione all’ultimo minuto delle autorità locali di restringere la capienza dell’impianto dal 150.000 a 70.000 posti abbia provocato un bel buco economico. “Non abbiamo fatto ancora il calcolo, ma credo ci sia costato 10 milioni di euro”, ha sostenuto l’ex driver. “Comunque non vogliamo lamentarci. L’anno venturo faremo meglio”.

Ciò che invece potrebbe cambiare rispetto al 2021 è la posizione in calendario. Nella prima edizione che avrebbe dovuto svolgersi nel 2020 la data prevista era aprile, poi, come sappiamo si è passati a settembre. Ma per l’avvenire potrebbe esserci una nuova modifica. “La cosa non mi preoccupa in quanto il programma lo stabilisce la FIA. Io mi devo focalizzare soltanto sul garantire la nostra permanenza”, ha chiosato convinto.

Chiara Rainis