MotoGP Aragon: programma e orari tv prove libere, qualifiche e gara

Dopo Silverstone, il Motomondiale vola ad Aragon. Si rivedrà in pista Maverick Vinales, ma sull’Aprilia

Il Motomondiale, dopo il weekend di Silverstone, fa tappa ad Aragon al Motorland di Alcaniz per il tredicesimo appuntamento del campionato 2021.

Dove siamo rimasti

Ormai Fabio Quartararo è saldamente al comando della classifica piloti dopo la quinta vittoria stagionale ottenuta in Gran Bretagna. E in Spagna i riflettori saranno tutti puntati su di lui, che tenterà ancor più di allungare e mettere un primo sigillo sul titolo.

Occhio però alla voglia di rivalsa delle Ducati, che vogliono decisamente cambiare registro dopo le ultime uscite. Così come la Suzuki, sembrata in crescita e che proprio qui ad Aragon lo scorso anno fece un ottimo GP. Rivedremo di nuovo in azione Maverick Vinales, che debutterà in sella all’Aprilia RS-GP. Accanto a Valentino Rossi nel team Yamaha Petronas invece confermato Jake Dixon.

Gli orari tv di Aragon

Il GP di Aragon sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP e su DAZN, mentre TV8 garantirà la trasmissione in differita di qualifiche e gare sabato e domenica.

Il programma

Venerdì 10 settembre

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 1

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1

ore 13.10-13.50, Moto3, Prove libere 2

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2

Sabato 11 settembre

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 3

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2

ore 15.10-15.25, Moto2, Qualifica 1

ore 15.35-15.50, Moto2, Qualifica 2

Domenica 12 settembre

ore 08.40-09.00, Moto3, Warm Up

ore 09.10-09.30, Moto2, Warm Up

ore 09.40-10.00, MotoGP, Warm Up

ore 11.00, Moto3, Gara

ore 12.20, Moto2, Gara

ore 14.00, MotoGP, Gara

LEGGI ANCHE —> Verstappen torna in testa al Mondiale proprio in Olanda: “Che giornata!”