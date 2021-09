Razgatlioglu, spettacolare stoppie al traguardo di Magny-Cours (VIDEO)

Razgatlioglu show nella prima manche Superbike in Francia. Il pilota Yamaha ha dominato e si è concesso uno stoppie al traguardo di Magny-Cours.

Fantastica prestazione di Toprak Razgatlioglu in Gara 1 Superbike a Magny-Cours. Il turco ha vinto con oltre 4 secondi di vantaggio su Jonathan Rea, che ora precede in classifica di 5 punti.

Dopo un po’ di lotta iniziale, ha preso il largo e ha dominato la prima manche del round in Francia. Il pilota Yamaha è un periodo di forma eccellente e può finire questo weekend davanti al rivale della Kawasaki, un po’ in difficoltà anche se comunque secondo. Oggi è venuto a mancare Scott Redding, che ultimamente aveva portato via punti a Johnny. Vedremo domenica che valori in pista ritroveremo.

Superbike, Razgatlioglu show in Francia

Razgatlioglu, grazie al grande margine accumulato su Rea, al traguardo si è anche potuto concedere uno dei suoi ormai celebri stoppie. Un modo spettacolare per concludere una gara dominata.

Il pilota del team Pata Yamaha Brixx spera di confermarsi anche in Superpole Race e Gara 2. Per lui è fondamentale accumulare altro vantaggio su Rea, che a Magny-Cours è sorprendentemente in difficoltà. Bisognerà vedere che livello avrà Redding nelle prossime manche. Nelle prove libere aveva dimostrato di poter essere da podio, quindi potrebbe essere della partita anche lui domenica e togliere dei punti a uno o a entrambi i primi della classifica generale Superbike.

Di seguito il video dello stoppie effettuato da Razgatlioglu al traguardo di Gara 1 in Francia.