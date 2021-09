Hamilton rompe il motore, ma sorride: “Devo inseguire? Non è un problema”

Nonostante lo stop durante le FP2, Hamilton rimane positivo: “Le sensazioni erano buone, ma ho girato troppo poco”

Parte nel peggiore dei modi il weekend in Olanda per Lewis Hamilton. Diverse difficoltà al mattino ma soprattutto al pomeriggio solo tre giri prima che la sua Mercedes lo lasciasse appiedato per colpa di un calo di potenza del motore.

Hamilton costretto a inseguire

In pratica in due sessioni il britannico ha potuto mettere insieme pochi giri rispetto alla concorrenza. E con una leadership del Mondiale da difendere dagli attacchi di un Max Verstappen che dalla sua ha anche il pubblico, sarà molto dura.

“Abbiamo perso potenza e mi hanno detto di fermarmi”, ha detto Hamilton alla fine della prima giornata di prove a Zandvoort. “Non è la fine del mondo. È stato bellissimo vedere tutto questo pubblico, c’è grande energia che proviene dagli spalti. Stamattina ho potuto girare solo 20 minuti, questo pomeriggio dieci. Questo mi costringe a inseguire, ma Valtteri è sembrato molto competitivo”.

Ci sarà da sperare a nessun intoppo domani, per poter avere ancora più fiducia nelle qualifiche. Ma il morale rimane comunque alto: “Dovrò recuperare domani”, ha ammesso. “Le sensazioni erano buone, ma ho girato troppo poco per capire se stavamo seguendo la strada giusta. Per fortuna Valtteri ha vissuto una sessione pulita, senza problemi”.

Qualche tifoso olandese è con lui

Certo, l’accoglienza del pubblico di casa non è stata delle migliori, ma Hamilton, nonostante i problemi in pista, ha comunque ricevuto un appoggio insperato… dal cielo. Sì perché nella mattinata delle libere del GP d’Olanda, un aereo è decollato andando su e giù per la spiaggia di Zandvoort, nei pressi del circuito, mostrando uno striscione con su scritto “7 volte campione del mondo, semplicemente favoloso”. Il tutto trasportato da un velivolo “targato” TeamLH. Servirà però all’inglese a contrastare la marea orange tutta per l’avversario? Domani sicuramente è un altro giorno e vedremo se Hamilton potrà rispondere sul serio. E magari rendere dura la vita al rivale.

