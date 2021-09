Aprilia svela ufficialmente i piani per il 2021 e 2022. Maverick Vinales scenderà subito in gara con la RS-GP, cambia il ruolo di Savadori.

Non si è ancora conclusa la due giorni di test Aprilia per Maverick Vinales, ma il costruttore veneto ha già le idee chiare. Il pilota di Roses debutterà in pista ad Aragon e sostituirà Lorenzo Savadori, che viene confermato collaudatore per il 2022. Il calendario dei test verrà stabilito non appena il giovane pilota italiano si sarà ristabilito dall’infortunio al malleolo destro che lo ha costretto a saltare il round di Silverstone.

Debutto ad Aragon

Maverick Vinales è rimasto subito colpito dalla RS-GP21 fresca di podio con Aleix Espargarò. Inutile attendere tempo, meglio provare subito in un week-end di gara, così da poter contribuire all’evoluzione del prototipo. “Al fianco del confermatissimo Aleix abbiamo il piacere di accogliere nella famiglia Aprilia Racing un talento come Maverick, che ha dimostrato grande feeling con la squadra e con la moto fin da subito e che sono sicuro potrà dare il massimo già dal GP di Aragòn. Al tempo stesso – dice Massimo Rivola – confermiamo anche il ruolo di Lorenzo come test rider 2022”.

Per Lorenzo Savadori ci sarà la possibilità di correre qualche wild card nel corso di questa stagione non appena sarà al top della forma fisica. “La decisione di avere Maverick in pista da Aragòn arriva come diretta conseguenza del test effettuato a Misano – spiega Romano Albesiano -. Non era scontato che dopo una carriera passata fin’ora in sella a moto con motore in linea, Maverick avesse da subito un buon feeling con la nostra V4. Per questo il test su questa pista, storicamente non facile per la nostra moto, era un momento di verifica importante. Siamo quindi soddisfatti per le reazioni da subito positive di Maverick, che ha mostrato un buon feeling sia con la RS.GP che con la squadra e il metodo di lavoro”.