Giovinazzi fuori dalla F1? Un pilota è già pronto a fregargli il posto

Il nostro Antonio Giovinazzi sembra in uscita dalla Formula 1: la Alfa Romeo ha già in mente un altro pilota per sostituirlo nel 2022

Sta per innescarsi un effetto domino nel mercato piloti della Formula 1 in chiave 2022. Tutto nascerà dal movimento più importante: quello che porterà il giovane George Russell dalla Williams alla Mercedes.

Una mossa per la quale si attende ormai solo l’ufficialità, ma che viene data per scontata da tutti i ben informati del paddock. Valtteri Bottas, spodestato dalla Freccia nera, si sposterà alla Alfa Romeo per prendere il posto del suo connazionale Kimi Raikkonen, destinato al ritiro.

Giovinazzi lascia la Alfa Romeo, al suo posto De Vries

Ma la brutta notizia per i colori italiani è che anche il suo attuale compagno di squadra, Antonio Giovinazzi, è in uscita dal team del Biscione. C’è già pronto il suo sostituto: si tratta di Nyck de Vries, campione di Formula 2 nel 2019 e di Formula E in questa stagione, con i colori della Mercedes, del cui vivaio fa parte.

La Alfa, insomma, appiederà un pilota della Ferrari, sua fornitrice di motori, per promuoverne al suo posto uno dell’arcinemica Stella a tre punte. Merito degli stretti contatti che legano il team principal Frederic Vasseur alla sua controparte Toto Wolff.

Alex Albon verso la Williams

Quanto a Giovinazzi, tornerà a Maranello in qualità di terzo pilota e probabilmente sarà destinato anche al programma della Hypercar per la 24 Ore di Le Mans. Queste sono le ultime indiscrezioni pubblicate dal sito specializzato inglese RaceFans.

Il sedile alla Williams liberato da Russell dovrebbe invece andare ad Alex Albon, già in Red Bull fino alla passata stagione, che non ha però ritrovato un posto nella squadra dei Bibitari per via della riconferma, già ufficializzata, di Sergio Perez.

LEGGI ANCHE —> Raikkonen come Valentino Rossi, ha scelto la data per annunciare il ritiro