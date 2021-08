Raikkonen come Valentino Rossi, ha scelto la data per annunciare il ritiro

Kimi Raikkonen ha deciso di ritirarsi dalla Formula 1 alla fine di quest’anno (come Valentino Rossi dalla MotoGP): ecco quando lo annuncerà

Sta davvero finendo un’epoca, in questo 2021 delle corse motoristiche. L’epoca dei grandi vecchi, degli ultra quarantenni, che fino a questa stagione avevano tenuto botta e continuato ad illuminare le rispettive categorie, motociclistiche e automobilistiche. Dando battaglia con il coltello tra i denti anche a piloti che avevano meno della metà dei loro anni.

Ma il tempo passa per tutti e, prima o poi, chiede sempre il conto. Ed è così che, al termine di questa annata, dovremo dire addio contemporaneamente a Valentino Rossi in MotoGP e a Kimi Raikkonen in Formula 1. Già, perché se il Dottore ha già annunciato la sua intenzione di appendere il casco al chiodo al termine di questo campionato, Iceman si appresta a farlo, seguendo il suo esempio.

Anche lui quasi 42enne (compirà la fatidica età il prossimo 17 ottobre), un titolo mondiale all’attivo, che è anche l’ultimo conquistato dalla Ferrari, nell’ormai lontano 2007, Raikkonen comunicherà il suo addio al Mondiale a quattro ruote nel weekend del 12 settembre prossimo.

A Monza Raikkonen annuncerà l’abbandono alla F1

A margine del Gran Premio d’Italia a Monza, quello che, nei tanti anni trascorsi a Maranello da ferrarista, ma anche oggi che corre per l’Alfa Romeo, è per lui una sorta di appuntamento di casa. Il sito specializzato inglese RaceFans dà questa indiscrezione ormai per certa.

Proprio in quell’occasione saranno ufficializzati anche i successivi spostamenti che comporranno il domino di mercato piloti: il posto di Kimi alla Alfa sarà preso da Valtteri Bottas, che lascerà a sua volta il sedile in Mercedes a George Russell. E noi, purtroppo, ci dovremo rassegnare ad avere un campione in meno sulla griglia di partenza.

LEGGI ANCHE —> Ferrari, 2,5 miliardi buttati in otto anni. Binotto: “Altri hanno speso di più”