Vinales sorprende Aprilia. Albesiano: “Non poteva andare meglio”

Aprilia soddisfatta di Vinales dopo il primo giorno di test a Misano. L’ex pilota Yamaha si è ben adattato alla RS-GP, e Albesiano applaude.

Oggi a Misano Adriatico riflettori puntati su Maverick Vinales, al debutto sulla Aprilia RS-GP. Lo spagnolo ha effettuato circa 60 giri e il miglior tempo è stato di 1’33″0.

Le sue sensazioni in sella alla nuova moto sono state positive. Domani svolgerà un altro giorno di test sulla pista romagnola e cercherà di migliorare ulteriormente il suo feeling. Ha già dato le prime indicazioni al team, però sa che spetta anche a lui sapersi adattare.

LEGGI ANCHE -> Vinales, completato il primo giorno di test sull’Aprilia (FOTO e VIDEO)

Aprilia soddisfatta di Vinales: mercoledì il bis a Misano

Romano Albesiano, direttore tecnico Aprilia, ha parlato a Sky Sport MotoGP del debutto di Vinales sulla RS-GP a Misano: «Test molto positivo. Maverick ha iniziato con una moto configurata esattamente come quella di Aleix. Non ha rilevato particolari problemi e necessità di cambiare cose particolari. È arrivato rapidamente a un tempo più che discreto. Direi che meglio di così non potevamo sperare, in una pista che ci preoccupava anche un po’».

Albesiano si sbilancia nel dire che questo primo contatto tra Vinales e la RS-GP è andato meglio di ogni più rosea aspettativa. Importante che il pilota non abbia dovuto segnalare particolari problematiche al team, sintomo che si è trovato molto a suo agio in sella. Ovviamente bisognerà vedere domani se ravviserà qualche aspetto da dover modificare.

Intanto è stato positivo che l’esordio sia stato buono. Adesso c’è un’altra giornata di test da sfruttare prima di capire se l’ex rider Yamaha correrà già ad Aragon oppure lo farà solo nel gran premio successivo proprio a Misano. La cosa certa è che vedremo Vinales gareggiare con l’Aprilia nel corso del campionato MotoGP 2021.