Vinales, completato il primo giorno di test sull’Aprilia (FOTO e VIDEO)

Vinales sorridente nel box Aprilia a Misano, dove ha svolto la prima giornata di test con la RS-GP. L’ex pilota Yamaha è apparso sereno.

Oggi c’è stato il tanto atteso debutto di Maverick Vinales in sella all’Aprilia RS-GP. Lo spagnolo ha completato il primo dei due giorni di test previsti a Misano Adriatico.

Non era l’unico presente sulla pista romagnola. C’erano anche Dani Pedrosa e Mika Kallio per la KTM, Michele Pirro per la Ducati e Stefan Bradl per la Honda. Si è visto in azione anche Franco Morbidelli, che ha guidato una Yamaha R1 per riprendere confidenza in vista del rientro. Francesco Bagnaia, Johann Zarco e Luca Marini invece hanno girato con la Panigale V4 S.

Ovviamente gli occhi erano puntati su Vinales e il suo esordio con la nuova moto. Sky Sport MotoGP ha rivelato che l’ex pilota Yamaha ha richiesto di guidare un’Aprilia uguale a quella di Aleix Espargarò. Ha effettuato molti giri per cercare di conoscere al meglio la RS-GP e iniziare sia ad adattarsi che ad adattarla nel modo corretto.

Nel box di Misano si è visto un Maverick molto sorridente e apparentemente soddisfatto delle sensazioni avute in sella all’Aprilia. Domani svolgerà un’altra giornata di test e sarà molto importante. Poi insieme al team dovrà discutere di quando debuttare in gara. Ci sono delle possibilità che corra già ad Aragon (10-12 settembre), anche se non va escluso che l’esordio venga rinviato al successivo gran premio che si disputa proprio a Misano (17-19 settembre).

Di seguito il post Instagram pubblicato da Vinales con foto e video della giornata di oggi presso il circuito intitolato a Marco Simoncelli.