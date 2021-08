Valentino Rossi, arriva la proposta indecente: ecco dove può finire

Valentino Rossi a fine anno lascerà la MotoGP. Tanti progetti nel suo futuro e arriva una proposta indecente che potrebbe farlo vacillare.

Valentino Rossi ha ormai annunciato da tempo che lascerà la MotoGP a fine anno. Ci sono tante ipotesi sul piatto per il suo futuro. In particolare si è parlato spesso di un suo possibile coinvolgimento nelle 4 ruote, magari nel WEC. Addirittura nei giorni scorsi si è parlato di una sua presenza alla prossima 24h di Le Mans con la Ferrari.

Sicuramente ovunque andrà sarà seguito tantissimo e darà lustro all’evento al quale parteciperà. Va da sé che sono davvero in tanti a voler mettere le mani sul pilota che più di tutti negli ultimi 20 anni si è fatto brand. Non c’è nome forse più potente nel motorsport attualmente e quindi un po’ tutti lo vogliono.

Valentino Rossi: la pazza idea di Caressa

L’idea o comunque la proposta dell’ultim’ora arriva direttamente da chi lo racconta da diversi anni: Sky. Come riportato da Sportal.it, infatti, Caressa avrebbe dichiarato che sarebbe ben felice di avere Valentino Rossi sia come seconda voce in telecronaca nelle gare dell’Inter che come opinionista al club. Naturalmente è difficile che ciò avvenga con una certa assiduità.

In questi anni abbiamo imparato a conoscere Valentino Rossi e sappiamo perfettamente che stare dietro una scrivania in abito da cerimonia non è proprio il suo sogno. Però questo invito potrebbe essere saltuariamente raccolto e chissà che qualche volta non ce lo ritroveremo anche in cabina di telecronaca accanto a Meda, a raccontare i suoi ex colleghi. Qualunque cosa arriverà siamo certi che sarà spettacolare. In fondo il Dottore ci ha sempre abituati tutti allo show.

Antonio Russo