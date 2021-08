Valentino Rossi, vuoi fare pilates con la fidanzata? Ecco come

La fidanzata di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello, ha dato dei preziosi consigli su dove poter fare pilates ai propri follower.

Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi è sempre in forma. Anche ora che è incinta non rinunce a qualche ora di palestra con le amiche, sempre con le dovute proporzioni visto che porta in grembo una bambina. In questi anni la sua popolarità è cresciuta enormemente.

Sui social ormai è diventata una vera e propria influencer e tanti marchi vogliono mettere le mani sulla sua immagine per sfruttarne la popolarità. Essendo una ragazza molto giovane però, Francesca Sofia Novello, ha un rapporto molto diretto con i social e soprattutto con i propri follower.

Valentino Rossi: la fidanzata dà consigli per fare pilates

Caratterialmente molto umile, non si mette mai su un piedistallo ed anzi, quando può, parla anche con i propri fan attraverso i social. Ogni tanto dispensa consigli di vario genere e questo l’ha resa ancora più amata dai fan.

Pochi minuti fa ha pubblicato la screen di una sua fan che le chiedeva dove andasse a fare pilates. Lei gentilmente ha spiegato con chi faceva questi corsi e dove e ha postato il tutto anche nelle storie, così da permettere agli altri follower eventualmente di seguire lo stesso corso. Siamo certi che da domani questa palestra sarà stracolma.

Chi però dovesse capitare a fare pilates da quelle parti, potrebbe ritrovarsi in compagni proprio della bella modella, che intanto si sta gustando le ultime gare del suo Valentino Rossi in MotoGP prima di poterlo avere poi tutto per sé alla fine di questa intensa stagione.

Antonio Russo