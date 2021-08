Russell, arriva l’incoronazione: “A me ricorda Alonso”

George Russell sta strabiliando davvero tutti. Ora anche Ross Brawn ha speso parole importanti per il giovane campione inglese.

George Russell nell’ultimo Gran Premio ha sfruttato l’occasione per guadagnarsi il primo podio in carriera. Con la gara che praticamente non si è disputata, a lui è bastata la grandissima prestazione fatta registrare il giorno prima che gli aveva consegnato un clamoroso 2° posto.

Sono in tanti a parlare da tempo benissimo di lui. Anche se per ora non è ancora arrivata alcuna ufficialità, sembra ormai palese che sarà proprio lui il nuovo compagno di team di Hamilton dalla prossima stagione. Il driver della Williams già nel 2020 ha guidato una Mercedes per sostituire proprio il 7 volte campione del mondo che aveva contratto il Covid.

Brawn: parole al miele per George Russell

Per sua sfortuna però, dopo una gara letteralmente dominata dal primo all’ultimo giro, è stato costretto ad alzare bandiera bianca sul più bello a causa di alcuni errori commessi dalla Mercedes che gli sono costati caro. Durante una rubrica su F1.com, anche Ross Brawn ha voluto dire la sua sul giovane inglese.

L’ex Ferrari ha così commentato: “La prestazione di George mi ha ricordato molto quella di Alonso quando ha guidato in una Spa bagnata con la Minardi nel 2001. Era tremendamente impressionante. Ha guidato una vettura che chiaramente non era all’altezza. In questi frangenti viene fuori il pilota. Per quanto mi riguarda la Mercedes può prendere solo una decisione per il ruolo di seconda guida nella prossima annata”.

Insomma anche per Brawn il giovane Russell è un predestinato. L’inglese dopo aver mangiato polvere nelle retrovie nei primi anni con la Williams potrebbe prendersi una bella rivincita sui coetanei Leclerc e Norris ritrovandosi con quella che negli ultimi anni è sempre stata la migliore vettura del lotto.

Antonio Russo