Max Biaggi, parole al miele per Aprilia poi la dedica a Gresini

Max Biaggi ha deciso di dedicare un bel messaggio alla sua Aprilia e tra gli altri ha ricordato anche il grande Fausto Gresini.

Max Biaggi è uno dei grandi simboli dell’Aprilia. Durante la sua carriera ha ottenuto risultati incredibili con la casa di Noale. La storia d’amore tra i due comincia all’esordio nel Motomondiale nel lontano 1991. Poi sono arrivati 4 titoli consecutivi in 250 dal 1994 al 1997.

A suggellare poi questo straordinario legame ci hanno pensato anche i due Mondiali vinti nel 2010 e nel 2012 in SBK, quando Max Biaggi ormai era già avanti con l’età. Un’impresa incredibile che ha lanciato definitivamente nella leggenda del motorsport il pilota capitolino.

Max Biaggi e il ricordo di Fausto Gresini

In questi ultimi anni Max Biaggi è diventato ambasciatore dell’Aprilia ed è quindi ritornato in un certo senso, nuovamente all’interno della famiglia che lo aveva portato ai risultati più importanti della sua carriera. Poco fa il rider italiano ha deciso di dedicare una sorta di lettera aperta alla casa di Noale dopo lo strepitoso podio ottenuto in Inghilterra. Il primo in MotoGP.

Parole cariche d’affetto quelle di Biaggi, che ha voluto ringraziare l’intera squadra per tutti gli sforzi compiuti in questi mesi. Max però ha precisato anche che crede che l’anno prossimo l’Aprilia grazie all’arrivo di Maverick Vinales, sarà una delle squadre più forti di tutta la MotoGP.

Commosso il ricordo infine per il grande Gresini: “Ricordo con enorme affetto Fausto, che in questi anni ha contribuito a costruire tutto questo. È un dolore infinito non averlo più con noi, ma sono sicuro che da lassù si starà gioendo”. Belle parole nel ricordare uno degli artefici di questa grande impresa italiana in MotoGP.

Antonio Russo