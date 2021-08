Superbike Francia 2021: orari diretta TV e streaming

Superbike, round Francia 2021: orari diretta TV e streaming di Prove Libere, Superpole e Gare dell’evento SBK in programma a Magny-Cours.

Dopo un fine settimana di pausa, ritorna il Mondiale Superbike 2021. In questo weekend il campionato fa tappa in Francia, a Magny-Cours.

Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu arrivano all’appuntamento da leader della classifica generale. Entrambi hanno 311 punti. Terzo in graduatoria è Scott Redding a quota 273 e non ancora fuori dai giochi. Sarà interessante vedere la sfida tra i piloti Kawasaki, Yamaha e Ducati in questo round SBK.

LEGGI ANCHE -> Superbike, test Kawasaki a Portimao: Jonathan Rea ritrova il sorriso

SBK Francia 2021: programma e orari Prove Libere, Superpole e Gare

Rea è sicuramente un grande favorito per questo fine settimana in Francia. A Magny-Cours ha ottenuto ottimi risultati con la Kawasaki. Otto vittorie e tre secondi posti dal 2015 a oggi. Razgatlioglu sul tracciato francese ha vinto le sue prime gare nel Mondiale Superbike nel 2019, ma correva con la Kawasaki del team Puccetti. Lo scorso anno con la Yamaha è arrivato sesto e due volte nono. Redding ha debuttato nel 2020 a Magny-Cours con la Ducati: ha vinto Gara 2 dopo un quarto e un quinto posto nelle altre manche.

Oltre ai primi tre della classifica generale SBK, ovviamente bisognerà prestare attenzione pure agli altri piloti. In particolare ai rispettivi compagni di squadra. Alex Lowes, Andrea Locatelli e Michael Ruben Rinaldi possono giocare un ruolo determinante nella corsa al titolo, togliendo magari dei punti. Da vedere pure quale sarà il livello di BMW e Honda.

Il round Superbike di Francia potrà essere seguito in diretta TV su Sky Sport MotoGP (canale 208). Il canale in chiaro TV8 trasmetterà live Gara 1 e Gara 2. Per la diretta streaming a disposizione i servizi Sky Go e NOW, oltre al sito ufficiale TV8.it.

Venerdì 3 settembre

Prove libere 1 ore 10.30

Prove libere 2 ore 15.00

Sabato 4 settembre

Superpole ore 11.10

Gara 1 ore 14.00

Domenica 5 settembre

Superpole Race ore 11.00

Gara 2 ore 14.00