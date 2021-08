Mick Schumacher, la sua dedica ai tifosi: parole forti che emozionano

Mick Schumacher ha avuto parole al miele per i tifosi dopo la brutta giornata di ieri in cui la F1 praticamente non è scesa in pista.

Mick Schumacher aspettava con grande impazienza la gara di Spa. In Belgio infatti il padre ha scritto le pagine più belle della sua carriera. Anche il giovane tedesco però sinora non era stato da meno. Infatti proprio su questo tracciato un paio di anni fa ha ottenuto la sua prima vittoria in F3 cominciando la sua scalata verso la conquista del campionato.

Purtroppo per lui però, così come per i tifosi, le cose non sono andate per niente bene. La gara di Spa, infatti, è completamente saltata a causa della pioggia. Mick Schumacher come i suoi colleghi si è così dovuto accontentare di altre attività nella giornata di ieri divertendosi con il pallone insieme a Vettel.

Mick Schumacher ringrazia i tifosi

Come riportato da “Speedweek”, il pilota tedesco della Haas ha così commentato la giornata di ieri: “Per noi è stato molto frustrante perché non aspettavamo altro che la gara. Per i fan è stato amaro, loro hanno aspettato così a lungo sotto la pioggia. Si devono essere congelati. Voglio ringraziarli per essere rimasti. Mi scuso perché non siamo riusciti a dimostrare quello che veramente possiamo fare”.

Infine anche il team principal della squadra ha aggiunto: “Grazie a tutti i tifosi, sono loro i veri eroi di questa gara. Grazie per aver resistito e aspettato, ma sfortunatamente il tempo non era proprio quello giusto. Per fortuna settimana prossima c’è un altro GP”. Insomma sono tutti dalla parte dei tifosi, ma queste parole a poco serviranno ai tanti fan che hanno vissuto un vero e proprio incubo ieri sugli spalti.

Antonio Russo