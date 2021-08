Aprilia e Aleix Espargarò sul podio a Silverstone: festeggia anche Vinales

Vinales entusiasta del risultato ottenuto da Aprilia e Aleix Espargarò a Silverstone. Ora si appresta a salire sulla RS-GP nel test a Misano.

Maverick Vinales è pronto a iniziare la sua nuova avventura in Aprilia. Oggi è volato in Italia, dove martedì 31 agosto e giovedì 1 settembre svolgerà due giornate di test a Misano Adriano.

Prima presa di contatto con la RS-GP, per poi decidere quando effettivamente gareggiare. Non bisogna escludere che possa correre già ad Aragon (10-12 settembre) oppure nel gran premio successivo proprio a Misano Adriatico (17-19 settembre). Il team di Noale, che lo ha già ingaggiato per il 2022, vuole lo spagnolo in gara già quest’anno.

Vinales celebra Aprilia e Aleix Espargarò

Il rider di Figueres ha guardato con grande interesse la gara MotoGP di Silverstone ha certamente sorriso nel vedere l’Aprilia sul podio con Aleix Espargarò. Un terzo posto che certifica ulteriormente il grande lavoro fatto dalla casa di Noale, che potrebbe avere il progetto giusto per rilanciare anche lui dopo la rottura con Yamaha.

Vinales su Instagram ha scritto un post nel quale ha voluto congratularsi per il fantastico risultato di Silverstone: «GRANDE ALEIX GRANDE APRILIA 🔥 Felicidades».

Maverick adesso è pronto per salire sulla RS-GP e iniziare il consueto processo di adattamento che comporta il fatto di cambiare moto. Non sarà semplice essere subito veloce, però al pilota spagnolo il talento non manca e non ci sorprenderebbe vederlo presto competitivo.