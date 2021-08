Silverstone, Luca Marini: un bel gesto per Pecco Bagnaia

Luca Marini chiude la gara di Silverstone in zona punti, ma non è soddisfatto del risultato. Nel finale un bel gesto per Pecco Bagnaia.

In un week-end iniziato in salita Luca Marini riesce a centrare la zona punti a Silverstone, su una pista dove quasi tutti i piloti del marchio Ducati hanno riscontrato qualche difficoltà. Il rookie dello Sky VR46 Avintia porta a casa un punto in classifica dopo aver lottato ai limiti della top 15 fino al traguardo, riuscendo ad avere la meglio persino contro Valentino Rossi e Cal Crutchlow, infine lasciando la posizione a Pecco Bagnaia in evidente difficoltà con le gomme.

Per l’ottava volta in questa stagione Luca Marini riesce a chiudere a punti, ma non può ritenersi soddisfatto del risultato finale. La top 10 si avvicina e bisogna continuare a lavorare per farla divenire una costante. “Ovviamente non posso essere contento della posizione di oggi, avevo un gran passo e potevo puntare alla Top10. Ho gestito bene il posteriore e mi aspettavo di avere qualcosa in più negli ultimi giri. Faccio fatica sul dritto: non riesco ad essere abbastanza vicino a quelli davanti per superarli in staccata o spesso poi devo andare lungo”.

La staccata è sicuramente un’area su cui dovrà lavorare insieme alla sua squadra, già a partire dai prossimi week-end di Aragon e Misano, “perché quando si parte dalla metà del gruppo è davvero difficile riuscire a difendersi nei primi giri. Nel finale ho lottato con Pecco, era in difficoltà, e ho preferito non attaccarlo perché tra Ducatisti è importante aiutarsi per il Campionato e in questo momento un punto per lui può fare la differenza”.