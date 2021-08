MotoGP Gran Bretagna, warm-up: tempi e classifica finale

L’Aprilia di Aleix Espargarò chiude al comando il warm-up del GP di Silverstone. Cadute per Enea Bastianini e Marc Marquez.

La domenica del Gran Premio di Silverstone si apre con il tradizionale appuntamento del warm-up, dove team e piloti studiano gli ultimi dettagli in vista della gara che prenderà il via alle ore 14:00. Il dubbio principale sarà quale mescola adottare per affrontare i 20 giri del pomeriggio, con la media al posteriore che sembra essere la soluzione maggiormente condivisa. Temperature dell’asfalto intorno ai 20°C, scongiurato il pericolo pioggia, ma il clima sarà un fattore rilevante per scegliere la mescola migliore.

Fabio Quartararo resta il grande favorito per la vittoria, nonostante l’incidente rimediato venerdì nelle libere, che gli ha causato un leggerissimo infortunio alla caviglia. Sempre al top nelle prove, durante le qualifiche ha riscontrato problemi di stabilità con la soft al posteriore, ma è riuscito a conquistare la prima fila in griglia di partenza. Pol Espargarò sembra galvanizzato dopo la sua prima pole position in sella alla Honda e nel warm-up si piazza subito davanti in 2’01″6, seguito da suo fratello Aleix, fortemente intenzionato a dare l’assalto al podio. I due fratelli di Granollers si stanno riscoprendo protagonisti in questo week-end inglese ed oggi sono chiamati ad una delle più attese sfide stagionali.

Per quanto concerne le gomme per la gara, Piero Taramasso ribadisce le previsioni Michelin: “All’anteriore sarà media per tutti, al posteriore penso che vedremo le tre specifiche, con la media che sarà la scelta prevalente – ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP -. Se le temperature sono meno di 30°C la hard non funzionerà, altrimenti non funziona”.

Enea Bastianini riporta un’altra caduta dopo quella rimediata ieri nelle qualifiche. Il rookie del team Avintia ha perso l’anteriore della sua Ducati Desmosedici, per oggi servirà prestare molta attenzione al curvone dopo il traguardo per non commettere errori e provare a portare qualche punto utile per la classifica iridata. Piccolo incidente anche per Marc Marquez tra le curve 8 e 9, ma nessuna conseguenza per il pilota della Repsol Honda.

Il warm-up si conclude con il miglior crono di Aleix Espargarò in 2’00″3 seguito dalle RC213V di Takaaki Nakagami e Pol Espargarò raccolti in poco più di un decimo. 4° Jorge Martin chye precede Iker Lecuona e Fabio Quartararo, seguiti dalle Suzuki di Joan Mir e Alex Rins. Jack Miller e Marc Marquez completano la top 10.