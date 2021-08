Grandissima gara in MotoGP di Fabio Quartararo, ma la festa è tutta dell’Aprilia che ha ottenuto il primo storico podio nella classe regina.

Subito alla partenza incidente tra Marquez e Martin. Davanti a tutti resta Pol Espargaro seguito dal fratello Aleix e Bagnaia. Grande partenza per Valentino Rossi che è 6°. Tantissimi sorpassi sin dai primi giri. In rimonta le due Suzuki che sembrano tra le moto più veloci in pista ad inizio gara.

A 16 giri dal termine sale in cattedra Fabio Quartararo che passa in testa dopo aver superato in serie Bagnaia e i fratelli Espargaro. Il francese della Yamaha una volta davanti a tutti comincia a martellare provando a fare il vuoto. In calo Valentino Rossi verso metà gara che scivola 9°.

MotoGP: primo podio per l’Aprilia

Grande gara di Alex Rins che dopo una buona rimonta si ritrova in 2a piazza alle spalle di Quartararo, staccato di quasi 4 secondi. Male Bagnaia, che dopo una prima parte di gara da protagonista si ritrova 8°. GP positivo anche per Alex Marquez che si ritrova 7° alle spalle di un ottimo Binder.

Senza particolari sussulti la gara sino all’ultimo giro dove succede praticamente di tutto tra Aleix Espargaro e Jack Miller che lottano tra di loro per il podio. Alla fine però ad avere la meglio ci pensa lo spagnolo che ottiene il primo podio in MotoGP per l’Aprilia. Grandissima vittoria per Fabio Quartararo che avvicina sempre di più il Mondiale, seguito da Alex Rins. Giornata difficile per le Ducati. Catastrofico Valentino Rossi che chiude addirittura 18°.

CLASSIFICA MOTOGP GRAN PREMIO DI GRAN BRETAGNA