Il nome della figlia di Valentino Rossi è un segreto: parola di Francesca

Francesca Sofia Novello, la fidanzata di Valentino Rossi, racconta la sua gravidanza e parla del nome della figlia della coppia

“Sarà top secret”. Così Francesca Sofia Novello, la fidanzata di Valentino Rossi, rimanda al termine della gravidanza tutte le rivelazioni sul nome della prima figlia della coppia. Nonostante la scelta sia stata già praticamente compiuta.

“L’argomento nome è sempre gradito da tutti e infuocato: mi avete scritto un sacco di consigli”, ha risposto alle continue sollecitazioni dei follower sul suo canale ufficiale di Instagram. “Siete meglio voi del libro dei nomi! Ma nessuno di voi ha scritto quello che al momento preferiamo. Nessuno ha azzeccato finora, nemmeno uno”.

La decisione di Vale e Francesca è comunque quella di non sciogliere il segreto, almeno per il momento: “Penso che non lo riveleremo fino al giorno del parto, anche se abbiamo un’idea chiara in testa. A parte che non siamo sicuri, perché è solo un’idea e, secondo me, da qui a quando nascerà la cambieremo probabilmente due o tre volte. C’è tempo”, conclude la Novello.

I racconti di Francesca Sofia Novello

Alle domande dei tanti tifosi del Dottore sui social network, la 27enne modella milanese ha risposto nei giorni scorsi raccontando anche come sta procedendo la sua nuova vita da incinta: non ha avuto nausea, “se non per qualche giorno”, e in compenso si è concessa delle lunghe dormite.

Tutte le sue emozioni le ha raccontate invece nella didascalia che ha corredato un’immagine in cui appare di profilo, nell’ombra, al calar del sole a Pesaro. “Qualche giorno fa mentre guardavo il tramonto, mi sono vista riflessa e ogni volta scatto una foto della pancia incredula”, ha scritto. “Mi fa ancora super strano il pensiero di aspettare una bimba, è una sensazione stupenda”.

