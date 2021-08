A riportare la Honda in pole è Espargarò: “Marquez non ne sarà felice”

La Honda riesce a riconquistare la pole position al Gran Premio di Gran Bretagna. Ma non grazie a Marquez, bensì a Pol Espargarò

E ora chiamatelo “Pole” Espargarò. Il gioco di parole è fin troppo scontato, ma è anche la miglior sottolineatura per il risultato strepitoso ottenuto dallo spagnolo nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna.

La Honda ritrova la pole position, che mancava alla Casa alata da Aragon dello scorso anno e al team ufficiale Hrc addirittura da Motegi 2019. Ma la notizia è che a conquistarla non è stato il fuoriclasse Marc Marquez, bensì il suo compagno di squadra. Ed è un successo veramente inaspettato, dal momento che stiamo parlando di un pilota che, finora, aveva faticato a prendere le misure della nuova moto e non era mai riuscito ad andare oltre l’ottava posizione in gara.

“Questa pole è un po’ uno shock”, ammette, “è impressionante, se pensiamo quanto è stato difficile l’ultimo GP in Austria (dove era arrivato sedicesimo, ndr). Bisogna prendere tutto quello che arriva, nel bene e nel male, dunque mi prendo anche questa soddisfazione. Sicuramente le condizioni di aderenza della pista mi hanno permesso di applicare il mio stile di guida alla moto”.

Espargarò, la gioia dopo tanta sofferenza

Questa partenza al palo, in un certo senso, rappresenta la fine di un incantesimo: “Domani sarà diverso, ma questa pole è importante”, racconta Espargarò. “Lavoro per la gara, ma onestamente non voglio pensarci né fare previsioni, non so cosa aspettarmi. Quest’anno ho sofferto così tanto, è stato un periodo difficile, non potete immaginare quanti problemi ho avuto. Quando indossi questi colori sei sotto gli occhi di tutti, spero che questo risultato possa dare la svolta alla mia stagione. Ora voglio solo godermi il presente. ‘Carpe diem’. Me lo merito”.

E lo stesso Pol scommette che il suo vicino di box Marquez masticherà amaro per l’invidia: “Abbiamo un buon rapporto, è bello averlo in squadra. Sapere di poter essere più veloce di lui mi ha stimolato, mi ha dato fiducia, mi ha permesso di crederci di più. Immagino che lui non sarà felice di vedermi in pole, domani partirà con il fuoco nelle mani. Ma qui sono tutti forti… Non sono abituato a lottare con loro, sarò io a fare più fatica a inizio gara, nonostante parta dalla pole. Devo accettarlo. La sensazione sarà nuova, strana, ma sicuramente bellissima. Me la godrò”.

