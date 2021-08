Ferrari danneggiata: Leclerc deve cambiare telaio dopo l’incidente

L’incidente di ieri di Charles Leclerc ha provocato danni al fondo della sua Ferrari: i meccanici hanno dovuto sostituire il suo telaio

Non ha avuto fortunatamente conseguenze fisiche per il pilota, l’incidente di cui è stato protagonista ieri Charles Leclerc nel corso della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps. Ma per la sua Ferrari sì.

Il Piccolo principe ha perso il controllo della SF21 in uscita dalla chicane di Les Combes, è finito in testacoda e ha sbattuto contro le barriere sul lato sinistro del circuito, costringendo la direzione di gara ad esporre la bandiera rossa e ad interrompere temporaneamente la sessione.

Oltre a strappare visibilmente la ruota anteriore sinistra, l’impatto ha anche compromesso il fondo vettura della monoposto del monegasco, che avrebbe richiesto troppo tempo per poter essere riparato. Per questo motivo, nel corso della notte, i suoi meccanici hanno direttamente sostituito il telaio della sua auto.

Sostituito il telaio sulla Ferrari di Leclerc

“Ieri sera è stato costruito uno chassis di riserva e Leclerc lo utilizzerà a partire dalla terza sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio“, ha confermato un portavoce del Cavallino rampante.

Il nuovo telaio dovrà essere sottoposto, come prevede il regolamento, alle verifiche tecniche da parte dei commissari della Federazione internazionale dell’automobile, ma la Ferrari non incorrerà in alcuna penalità per questa ragione.

A parte il superlavoro per lo staff della Rossa, dunque, non ci sarà alcuna ripercussione negativa per la squadra: Leclerc sarà regolarmente al via dell’ultimo turno di prove in programma oggi a partire dalle 12.

Lo stesso team principal Mattia Binotto ha sminuito il botto: “Penso che si sia trattato di un piccolo errore”, aveva commentato a caldo ai microfoni di Sky Sport Inghilterra. “Ovviamente la vettura è stata un po’ danneggiata, ma per fortuna oggi è solo venerdì”.

LEGGI ANCHE —> Leclerc chiede scusa alla Ferrari: “Imparerò dall’errore che ho commesso”