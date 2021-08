Quartararo, caduta spaventosa: “Ho avuto fortuna, poteva andarmi peggio”

Grande paura per la caduta di Fabio Quartararo durante la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP

Prima il fiato sospeso, poi il sospiro di sollievo. Fabio Quartararo ha spaventato il paddock della MotoGP, con la sua terribile caduta nei minuti iniziali del secondo turno di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna.

Ha perso il controllo della sua Yamaha ed è stato disarcionato, ma se n’è accorto giusto in tempo per mollare la presa ed evitare danni fisici peggiori. “Ho lasciato la moto al momento giusto, altrimenti sarei stato lanciato in alto e sarebbe andata peggio”, racconta a freddo il Diablo. “Sono stato molto fortunato. Sì, è vero, avrei potuto anche non cadere, ma per fortuna ho evitato infortuni seri”.

L’unica conseguenza l’ha riportata la sua gamba sinistra, che è finita contorta e quasi schiacciata dalla moto: “Mi sono storto la caviglia, ma ora sto bene, in moto non sento dolore. Domani mi farà ancora un po’ male, ma nulla di grave”, spiega il francese.

A big crash for @FabioQ20 that could have been much worse! 😱

Amazingly, this moment didn’t stop the championship leader from getting back on track and setting the fastest time of the day! 💪#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/xjTVFRnWPq

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 27, 2021