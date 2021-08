Fratelli coltelli: prima litigano in pista, poi si mandano baci (VIDEO)

I due fratelli Aleix e Pol Espargarò hanno sfiorato la litigata al termine delle prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna

Saranno anche fratelli, ma in pista si trasformano in acerrimi avversari come tutti gli altri. Aleix e Pol Espargarò lo hanno dimostrato alla conclusione del venerdì di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna.

Del quale, fra l’altro, sono stati entrambi tra i protagonisti: il pilota della Honda ha chiuso addirittura quarto, quello della Aprilia al settimo posto. Ciò non ha impedito loro, però, di litigare visibilmente dopo la bandiera a scacchi.

Alta tensione tra i fratelli Espargarò a Silverstone

Colpa di Pol, che procedeva lentamente in piena traiettoria proprio mentre sopraggiungeva alle sue spalle Aleix in piena velocità, per il suo tentativo lanciato. Ritrovarsi il fratello proprio in mezzo al circuito ha fatto letteralmente imbufalire il maggiore dei due Espargarò, che ha cominciato a prendere a pugni il manubrio della sua moto per sfogare la frustrazione.

“Pol era in traiettoria, era il mio giro più veloce”, ha raccontato ai giornalisti al termine della giornata. “In quel momento ero molto arrabbiato, anche perché in questo circuito devi sfruttare tutte le occasioni, temendo che possa piovere”.

Suo fratello è sembrato rendersi subito conto del suo errore, tanto da scusarsi con lui, apparentemente mandandogli un bacio attraverso il casco. Un gesto che però lui stesso ha poi rettificato in conferenza stampa.

“Non ho mandato un bacio a mio fratello”, ha chiarito ai cronisti, “gli ho semplicemente chiesto scusa, è stato completamente colpa mia con Aleix, ero nel mezzo”. Dunque, tutto sistemato: l’episodio di tensione sul circuito è stato subito archiviato e l’armonia familiare è stata rapidamente ristabilita.

