Aprilia vuole subito Vinales: quando potrebbe esordire in gara

Maverick Vinales esordirà in Aprilia in tempi molto brevi. Massimo Rivola non vede l’ora di iniziare a lavorare con il neo arrivato.

Maverick Vinales salta anche questo week-end a Silverstone, ma il suo ritorno è previsto in tempi brevi. E lo farà con i colori del suo nuovo team Aprilia. Dopo la due giorni di test a Noale prenderanno la decisione, ma lo spagnolo sembra propenso a rimettersi in griglia già dal prossimo round di Aragon. Massimo Rivola lo annuncia a mezza voce a Sky Sport: “Non vogliamo mettergli fretta, ma se il test di Misano dovesse andare bene Maverick potrebbe essere in gara ad Aragon… Prima però vediamo come vanno i test di Misano”.

Vinales al lavoro sul prototipo 2022

Sarà un lavoro propedeutico per la prossima stagione, in cui lavorerà a stretto contatto con i tecnici per mettere a punto tutti i dettagli e offrire il suo feedback in base alla lunga esperienza accumulata in Yamaha. In Aprilia sono consapevoli che il loro prototipo attuale ha ancora bisogno di fare un passo in più per stare con i migliori, e Rivola crede che l’arrivo di Maverick Vinales sia proprio ciò di cui hanno bisogno per fare l’ultimo step. “L’obiettivo è portare Maverick sulla moto il prima possibile, perché la moto 2022 sarà sviluppata secondo le sue istruzioni. Prima faremo questo test e poi vedremo cosa possiamo fare. Ovviamente vederlo in pista in una gara sarebbe qualcosa di molto interessante”.

Presto vedremo una nuova line-up di attacco formata da Maverick Vinales e Aleix Espargarò, con Lorenzo Savadori che probabilmente porterà a termine il campionato e dal prossimo anno potrebbe vestire i panni del collaudatore partecipando ad alcune wild card. “Penso che il binomio Maverick – Aleix sia molto buono per continuare a crescere, è chiaro che ora non abbiamo una moto in grado di vincere il Mondiale – ha concluso Massimo Rivola -, ma l’obiettivo è essere più forti e vincerlo”.