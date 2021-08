MotoGP Gran Bretagna, prove libere 2: i tempi. Quartararo, brutta caduta

La seconda sessione di prove libere conclude il venerdì inaugurale del Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP a Silverstone: com’è andata

Dopo la scivolata di Marc Marquez, a ben 270 km/h, nel corso della prima sessione di prove libere, anche il secondo turno del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone è iniziato nel segno di una caduta paurosa.

Stavolta è toccato a Fabio Quartararo, disarcionato dalla sua Yamaha alla curva 8. A preoccupare è stato soprattutto il movimento della sua gamba sinistra, contorta e quasi schiacciata dalla moto durante la scivolata. Per fortuna, però, il leader di campionato ha evitato infortuni.

Si è rialzato, è salito sullo scooter di un commissario, è rientrato ai box, seppure zoppicante, ed è risalito subito in moto. In tempo per rivelarsi subito competitivo, dando una grande prova di carattere.

Just 20 minutes ago @FabioQ20 was holding his ankle down at Vale! 🤯

Now he’s fastest of all! 👏#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/ITrPa9p3yq

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 27, 2021