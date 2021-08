MotoGP, il dramma di Jorge Martin: “Volevo lasciare tutto”

Jorge Martin durante la conferenza stampa del giovedì ha raccontato del dramma vissuto durante l’infortunio patito quest’anno.

Jorge Martin in queste ultime settimane è senza ombra di dubbio il pilota del momento. Il rider spagnolo dopo un inizio molto complicato a causa di un brutto infortunio è finalmente tornato ai suoi livelli. Sicuramente l’iberico si candida ad essere in futuro uno dei grandi protagonisti di questa MotoGP.

Per lui da sempre ci sono state le stigmate del predestinato. Parliamo, infatti, di un pilota che al terzo anno in Moto3 ha subito cominciato lottare per il titolo. Un rider che al 4° anno ha invece dominato il campionato vincendo il Mondiale. Le sue prestazioni all’arrivo in Moto2 sono state subito interessanti, tanto che in Pramac si sono subito convinti a promuoverlo in MotoGP dopo appena due anni di cadetteria.

Jorge Martin si sente pronto anche per Silverstone

Quest’anno, all’esordio nella classe regina, sono già arrivati per lui due podi e una vittoria, a dimostrazione del suo immenso talento. Martin è sicuramente il rookie dell’anno e nei prossimi anni punta a lottare in pianta stabile per il Mondiale con i primi della classe.

Dopo le due splendide gare disputate in Austria, lo spagnolo ha così affermato: “Sarai più fiducioso se corressimo ancora in Austria. Devo partire da zero. Cercherò di trovare le sensazioni giuste sulla moto e dare il massimo come sempre. Non sono troppo nervoso, mi sento semplicemente pronto”.

Infine, durante la conferenza stampa, Martin ha anche raccontato del dramma vissuto durante l’infortunio: “Quando c’è un infortunio grave è sempre difficile. Credo che il momento più complicato sia stato quando ero a Barcellona e volevo lasciare. Il problema è stato mentale lì, poi c’è stato anche quello fisico. Ho fatto tante cose per tornare a questo livello”.

Antonio Russo