Bagnaia punta dritto al Mondiale: “Mettiamo pressione a Fabio”

Pecco Bagnaia sembra avere le idee chiare per questo finale di stagione: vuole mettere pressione su Fabio Quartararo per il titolo.

La prima stagione di Bagnaia in Ducati è stata sin qui sicuramente positiva. Il rider italiano ha dimostrato di meritare la grande opportunità di guidare una Desmosedici ufficiale a suon di prestazioni importanti, ma al momento non è ancora arrivata la tanto agognata prima vittoria in MotoGP.

Sinora però il rider italiano resta ancora come uno dei principali inseguitori di Fabio Quartararo nella corsa al titolo. Pecco però ha bisogno di cominciare a vincere se vuole effettivamente mettere pressione al francese. Silverstone è un tracciato che solitamente non scontenta nessuno e quindi è facile immaginare una gara molto combattuta.

Bagnaia mette il turbo: vuole la prima vittoria in MotoGP

Durante la conferenza stampa del giovedì Bagnaia ha così commentato le sue ultime gare: “Sono soddisfatto di quello che ho fatto in Austria. Ero molto vicino alla vittoria e avrei potuto lottare per vincere. Penso che sia stata una delle mie migliori gare in MotoGP. Meglio la seconda gara in Austria. Cercheremo di restare incollati a Fabio perché dobbiamo recuperare punti. Ci distanziano ancora 47 punti”.

Pecco ha poi proseguito: “Non sarà facile mettere pressione a Fabio. Dobbiamo vincere. Abbiamo visto l’anno scorso che Joan ha vinto il Mondiale con una sola vittoria, grazie alla costanza, ma quest’anno è diverso, bisogna ottenere più successi”.

LEGGI ANCHE >>> Quartararo apre alla F1: “Ora ho un obiettivo qui, poi vorrei provarci”

Insomma l’italiano sembra molto determinato a voler portare a casa punti pesanti per riaprire il campionato. Con Morbidelli fuori dai giochi, Valentino Rossi pronto a ritirarsi e Bastianini e Marini ancora troppo acerbi, il peso del tifo italiano è tutto sulle sue spalle.