“È il mio idolo!”: che scambio di complimenti tra Valentino Rossi e Tamberi

Grandi elogi tra campioni italiani: da una parte Valentino Rossi, dall’altra Gianmarco Tamberi, medaglia d’oro alle Olimpiadi

Scambio di complimenti a distanza tra Valentino Rossi e Gimbo Tamberi. Da una parte il nove volte campione del mondo di motociclismo, che ha seguito con attenzione l’exploit dei suoi colleghi atleti italiani alle ultime Olimpiadi.

Pur non avendo mai potuto prendere parte ai Giochi a cinque cerchi, perché gli sport motoristici non sono ammessi. Altrimenti sarebbero state almeno sette le edizioni a cui sarebbe stato ammesso.

Valentino Rossi tifoso delle Olimpiadi

“E almeno 5 volte mi sarei giocato l’oro”, sorride il Dottore ai microfoni di Repubblica. “Peccato. Ma mi sono esaltato lo stesso coi successi dell’atletica: Jacobs che vince una finale dei 100 metri a cui non aveva mai partecipato prima un italiano, Tamberi nell’alto dopo che gli era sfuggito l’oro di Rio per infortunio, la staffetta con Tortu. Ragazzi straordinari”.

Giovani sportivi nei quali lo stesso fenomeno di Tavullia si rivede: “Mi ricordano tutti un giovane me, anche se ognuno poi ha la sua storia, e auguro a tutti loro di avere tutto il supporto dei tifosi italiani che ho avuto io. Però, però, dovranno restare sulla cresta dell’onda per 25 anni. Non è mica facilissimo, ma si può fare. A me è sempre piaciuto un sacco essere paragonato alla Nazionale, alla Ferrari o alla Ducati, avere le prime pagine dei giornali. E in più senza una squadra, da solo!”.

Tamberi inorgoglito dal Dottore

Parole, quelle di elogio del numero 46, che hanno fatto davvero felice Gianmarco Tamberi, fresco della medaglia d’oro nel salto in alto. Che oltre al suo sport segue molto anche le due e le quattro ruote ed è da anni un grande tifoso di Vale.

“Ragazzi! Lui è uno dei miei idoli più grandi da sempre!”, ha gongolato al Corriere dello Sport. “Non posso che provare un orgoglio immenso nel sapere che questi sportivi parlino di me e che per alcuni io sia persino un’ispirazione; o che mi guardino come esempio di chi continua a crederci nonostante tutto”.

