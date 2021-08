Superbike 2022, Honda cambia i piloti? Tutte le possibili soluzioni

Honda potrebbe dire addio sia a Bautista che ad Haslam nel Mondiale Superbike 2022. Ci sono varie opzioni per le selle delle CBR1000-RR.

Ci saranno alcuni grandi cambiamenti nella griglia Superbike del 2022. Qualcuno si sta già delineando, come il passaggio di Scott Redding in BMW, e altri verranno ufficializzati tra non molto.

Tra le novità dovrebbe esserci anche il ritorno di Alvaro Bautista in Ducati. Un binomio che nel 2019 ha buttato via un titolo mondiale e che alla fine si è separato soprattutto per ragioni economiche. Il pilota spagnolo ha trascorso due anni in Honda con grandi delusioni e sembra non distante dalla firma con la casa di Borgo Panigale. Questa operazione libererebbe una sella nel team HRC, ma ad essere libere potrebbero essere due dato che Leon Haslam rischia di non essere confermato.

SBK 2022: i possibili piloti del team Honda

In questi giorni si parla della possibilità che Honda punti su un’altra coppia di piloti esperti per il 2022. Ci riferiamo a Chaz Davies e Tom Sykes. Il primo non sta ottenendo i risultati sperati con il team Go Eleven, dopo essere stato scaricato dalla squadra ufficiale Aruba Racing Ducati. Il secondo non è stato confermato nella struttura ufficiale BMW, però è candidato per correre per una struttura satellite (Bonovo MGM) che comunque riceverebbe materiale factory. Un’opzione che valuta, come valuterebbe un’offerta da HRC.

I colleghi di Speedweek aggiungono anche altre opzioni per il team Honda della Superbike. Ad esempio Dominic Aegerter, leader del campionato mondiale Supersport e che ha avuto contati con Leon Camier (team manager HRC in SBK). Stesso discorso per Philipp Ottl, altro pilota della SSP.

Dal paddock della MotoGP usciranno piloti come Danilo Petrucci e Iker Lecuona, interessati al passaggio in SBK. A Petrux pensano pure squadre Ducati come Go Eleven e Barni Racing. Un altro rider che può lasciare il Motomondiale è Xavi Vierge, ora impegnato in Moto2 con il team Petronas SRT.

Ci sono vari nomi accostati alla Honda, che dovrà scegliere bene la propria line-up per il 2022. Non è escluso che ne emergano di nuovi rispetto a quelli indicati in precedenza.

L’ideale è avere almeno un pilota di esperienza, uno abituato a correre a determinati livelli e a indirizzare lo sviluppo. La coppia Sykes-Davies sarebbe da esperienza completa. Vedremo che scelte farà HRC, che comunque ha fatto un’offerta a Bautista per il rinnovo.