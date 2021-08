Dai trionfi di Schumacher a quelli di Hamilton, la storia del GP del Belgio

Dai successi di Senna ai trionfi del Kaiser tedesco, fino agli incredibili incidenti del ’98. In Belgio si è fatta la storia della F1

Un GP ormai entrato nel mito quello del Belgio. Specialmente per il suo tracciato, quello di Spa-Francochamps, dove si sono scritte pagine di storia della F1.

Ascari, Spa e il cambio negli anni Settanta

La storia del GP del Belgio è legata al bellissimo tracciato di Spa. La prima edizione fu vinta nel 1925 da Antonio Ascari, ma la storia di questo GP di Formula 1 è iniziata solo nel 1950, quando questa gara è stata inserita nel Campionato Mondiale. Negli anni ’70, però, questo circuito fu giudicato troppo pericoloso e per questo motivo il Gran Premio del Belgio fu trasferito prima sul circuito di Nivelles e poi su quello di Zolder. Le modifiche approntate fecero sì che Spa tornasse in calendario negli anni ’80, e in maniere definitiva.

Su questo tracciato c’è la curva più veloce della Formula 1, ossia la Blanchimont, oltre all’Eau Rouge-Raidillon, definita come “la curva dei coraggiosi” perché non tutti i piloti la percorrono tenendo l’acceleratore premuto alla massima velocità come bisognerebbe fare. E che rimane un simbolo di Spa.

Spa e il Belgio il regno di Senna e Schumacher

Al ritorno definitivo a Spa, il GP del Belgio divenne subito terreno di caccia di Ayrton Senna, che dopo il 1983 vinse altre 4 volte tra il 1988 e il 1991. E in quest’ultima occasione ci fu anche l’esordio di un futuro mito come Michael Schumacher.

Il tedesco vinse in Belgio la sua prima gara in carriera nel 1992, poi si ripetè nel 1995, l’anno del suo secondo mondiale, con una clamorosa rimonta con la sua Benetton. Arrivarono poi altri 4 successi in Ferrari nel 1996, nel 1997, nel 2001 e nel 2002, per un totale di 6 gare vinte a Spa. In mezzo anche il clamoroso incidente con Coulthard doppiato nel 1998, l’anno del clamoroso incidente al via con ben 13 vetture coinvolte. E qui nel 2000 subì da Hakkinen uno dei sorpassi più belli degli ultimi decenni in F1.

L’ultimo re di Spa è Kimi Raikkonen, vincitore per ben quattro volte (due su McLaren e due su Ferrari) nell’ultimo decennio. Il finlandese sfiorò la vittoria anche nel 2008, quando uscì di strada nelle battute finali durante una entusiasmante lotta sotto la pioggia con la McLaren Mercedes di Lewis Hamilton, che ha trionfato qui per altre tre volte.

LEGGI ANCHE —> Verstappen o Hamilton? Mattia Binotto si sbilancia: “Per chi faccio il tifo”