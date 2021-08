F1 GP Belgio: programma e orari tv prove libere, qualifiche e gara

Dopo la sosta, riecco tornare la F1 in Belgio. A Spa la nuova puntata del duello Hamilton-Verstappen. Ecco quello che dovete sapere sul weekend

La Formula 1 torna dopo la pausa estiva e lo fa con una delle corse più iconiche, il GP del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Un weekend quello dal 27 al 29 agosto che sarà davvero infuocato, non solo per il clima estivo ma anche per la nuova puntata della lotta tra Lewis Hamilton e Max Verstappen.

Dove eravamo rimasti

Prima della pausa, è stata la sorpresa Esteban Ocon a fare suo il Gp d’Ungheria, dopo una corsa incredibile, piena di colpi di scena. Con il secondo posto di Sebastian Vettel, poi squalificato e il podio conquistato da Lewis Hamilton e Carlos Sainz Jr. Ora l’inglese, che all’Hungaroring ha sprecato l’occasione di conquistare punti ancor più pesanti in chiave iridata, è chiamato alla grande prova a Spa.

Così come Verstappen, che dopo due gran premi in cui ha praticamente dissolto tutto il vantaggio che aveva nei confronti del campione del mondo, andrà a caccia del colpo grosso, per ristabilire le gerarchie. Certo è che il botto di Silverstone ha lasciato degli evidenti strascichi tra i due, che sono attesi a un duello davvero teso e speriamo senza ulteriori conseguenze.

Vedremo anche che Ferrari potrà essere in Belgio, dopo quella vista solo a sprazzi in Ungheria. Certo è che la pista non sembra calzare a pennello per la SF21, che potrebbe soffrire i lunghi rettilinei e le curve veloci del tracciato. Ma ci sono da portare a casa punti importanti in chiave terzo posto Costruttori, ai danni di una McLaren comunque sempre lì tra i migliori. E poi le conferme di Alpine e Aston Martin, che tanto hanno sorpreso nel weekend prima della pausa.

Il programma

Il Gp del Belgio sarà visibile su Sky Sport Uno con Sky Sport F1, con la differita su TV8.

Venerdì 27 agosto

FP1 – ore 11:30

FP2 – ore 15:00

Sabato 28 agosto

FP3 – ore 12:00

QUALIFICHE – ore 15:00

Domenica 29 agosto

GARA – ore 15:00

