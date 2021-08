Superbike Navarra, Jonathan Rea: “Redding non mi ha distrutto”

Jonathan Rea ha ottenuto il massimo oggi nella prima manche Superbike a Navarra. Il pilota Kawasaki pensa di poter migliorare domenica.

Secondo posto e qualche punto guadagnato su Toprak Razgatlioglu. Così è andata Gara 1 Superbike a Navarra per Jonathan Rea, che nulla ha potuto contro Scott Redding oggi.

Dopo aver conquistato la settima pole position consecutiva, il sei volte campione del mondo SBK non ha avuto un passo sufficiente per stare con il rivale della Ducati. Ma la buona partenza gli ha comunque permesso di tenere a distanza Razgatlioglu, terzo e ora a -7 in classifica generale.

SBK Navarra 2021, Rea darà battaglia in Superpole Race e Gara 2

Rea al termine della giornata si è così espresso su Gara 1 disputata oggi a Los Arcos: «La mia partenza è stata buona, ma quella di Scott un po’ meglio. Dopo la prima curva c’era lui in testa, però ero riuscito a stargli vicino con relativa facilità. Ho cercato di tenere il mio ritmo e fare le mie cose, ma poi ho sentito la gomma consumarsi sempre di più. L’anteriore è diventata instabile e un paio di volte ho messo troppa pressione sul davanti. Dopo aver preso qualche rischio, ho deciso di frenare un po’ prima».

Il calo delle gomme, in particolare di quella anteriore, non ha permesso al pilota Kawasaki di stare con Redding. Comunque in vista di domenica il sei volte iridato Superbike è ottimista: «Scott ha guidato in modo costante, ma non ci ha distrutto. Penso che con alcune modifiche all’anteriore andrà meglio».