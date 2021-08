Superbike, Navarra scontenta i piloti: Rea e Sykes all’attacco

Rea, Sykes e altri piloti non sono per niente soddisfatti della pista di Navarra, dove debutta il Mondiale Superbike quest’anno.

Non erano mancate critiche alla pista di Most durante il round Superbike in Repubblica Ceca e non mancano neppure a Navarra dopo la prima giornata di prove libere. Il circuito di Los Arcos non convince.

Jonathan Rea, pilota Kawasaki e sei volte campione del mondo SBK, è stato chiaro nella sua analisi: «Non hanno fatto quello che dovevano con l’asfalto. Ci sono tanti dossi e ciò significa che è stato fatto un brutto lavoro con questa pista. I dossi sono un disastro, il tracciato è brutto per questo aspetto. Non va bene neanche per una moto stradale. E per una Superbike… Devono fare molto sia qui che a Most».

SBK, Sykes contro Dorna per Most e Navarra

Ci sono più rider che hanno messo in evidenza che il circuito di Navarra così non va bene. Già chi ci aveva svolto dei test aveva segnalato i problemi e non sono stati effettuati gli interventi necessari.

Tom Sykes, membro della Safety Commission come Rea, a Speedweek non ha mancato di esporre delle critiche dirette a Dorna: «Questo sport comporta rischi e va reso più sicuro possibile. Mi chiedo perché Dorna abbia voluto correre a Most e Navarra. Forse era meglio andare a Valencia o fare un doppio round da un’altra parte, come Jerez. Mi chiedo come certe piste ottengano l’omologazione e perché pur esista una Safety Commission non succeda niente».