Superbike Navarra, risultati Prove Libere: tempi e classifica finale

Superbike Navarra 2021, risultati Prove Libere: tempi ufficiali e classifica finale dopo FP1 e FP2 disputate sul circuito di Los Arcos oggi.

È andata in archivio la prima giornata di prove libere Superbike di Navarra. La maggior parte dei migliori tempi sono stati siglati al mattino, mentre in FP2 probabilmente per il gran caldo sono stati un po’ di più alti.

Il best lap assoluto è di Jonathan Rea, leader della FP1 in 1’37″629 con la Kawasaki. Nel secondo turno ha girato un secondo più lento. Seconda posizione della classifica combinata per Toprak Razgatlioglu, che ha concluso in testa la FP2 ma il cui miglior tempo rimane quello del mattino. Il pilota Yamaha ha 123 millesimi di ritardo dal rivale. Terza piazza per Scott Redding su Ducati, in ritardo di 164 millesimi. I primi tre della classifica generale sono molto vicini.

Garrett Gerloff e Andrea Locatelli con le loro Yamaha R1 accusano quasi mezzo secondo di gap da Rea. Interessante notare che l’italiano, compagno di squadra di Razgatlioglu, si sta confermando nelle posizioni che contano. Seguono le Ducati di Chaz Davies e Michael Ruben Rinaldi (il riminese è migliorato in FP2). Nove decimi incassa Alvaro Bautista con la Honda. Completano la top 10 Tom Sykes su BMW e Alex Lowes con l’altra Kawasaki ufficiale.

Dodicesimo tempo per Axel Bassani con la Panigale V4 R del team Motocorsa Racing. La Suzuki della wild card Naomichi Uramoto si piazza ventesima, davanti alle Kawasaki del team Pedercini Racing.

Superbike Navarra 2021, risultati Prove Libere: tempi ufficiali e classifica finale