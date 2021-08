Yamaha, è ufficiale: chi correrà al posto di Vinales (e chi in Petronas)

Il divorzio ufficiale tra Maverick Vinales e la Yamaha innesca un effetto domino nei piloti: chi correrà nel team ufficiale e chi in Petronas

Manco il tempo di annunciare il divorzio anticipato e definitivo da Maverick Vinales, che già la Yamaha ha ufficializzato il suo sostituto. Nessuna sorpresa, sotto questo fronte: per prendere il posto dell’ormai ex pilota titolare Top Gun è stato prescelto il nome che tutti si aspettavano.

Ovvero, quello del collaudatore Cal Crutchlow. Che avrebbe dovuto prendere parte al suo Gran Premio di casa in Gran Bretagna, domenica prossima, nel team Petronas, come supplente dell’infortunato Franco Morbidelli, e che invece si vedrà catapultato direttamente nella squadra ufficiale fino alla fine della stagione.

“È un privilegio far parte della Yamaha“, ha commentato entusiasta Crutchlow. “Originariamente avrei dovuto disputare tre gare con la Petronas, ma i piani sono cambiati. Voglio ringraziarli e non vedo l’ora di scendere in pista con il team factory”.

Crutchlow sulla Yamaha ufficiale, Dixon in Petronas

Ma le buone notizie per i tifosi inglesi non sono finite. A Silverstone avranno infatti l’occasione di tifare per un secondo idolo locale. Si tratta di Jake Dixon, che farà il suo debutto assoluto in MotoGP proprio con la moto della scuderia satellite malese lasciata libera da Crutchlow, in attesa della fine della convalescenza del Morbido.

Dixon viene promosso dalla Petronas, per la quale già difendeva i colori in Moto2. “Entrare in MotoGP è il mio sogno da tutta la vita”, gongola. “Poterlo fare per un Gran Premio quest’anno, sulla moto che ho sempre voluto, la M1, e nella mia corsa di casa è davvero speciale. Sarà molto difficile, ma non vedo l’ora di saltare su questa grande moto”.

Il 25enne britannico è un fiume in piena: “Sarà tutto diverso, ma molto emozionante. Continuo a pensarci e non sono riuscito a dormire: è un sogno che si avvera. Darò il massimo per la squadra e voglio ringraziare loro e la Yamaha per quest’opportunità e per aver creduto in me. Non ho obiettivi se non quello di divertirmi e di fare esperienza. Auguro anche a Franco una pronta guarigione e spero di poterlo rivedere presto in pista”. Il posto di Dixon in Moto2 verrà invece riempito da Adam Norrodin.

