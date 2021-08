MotoGP, doppio round a Misano: ecco tutti i dettagli

Misano raddoppia nel calendario, a breve partirà la prevendita per il secondo round di ottobre. Le parole del managing director Andrea Albani.

Il GP di Misano raddoppia e sarà due volte festa per Valentino Rossi alla sua ultima stagione in MotoGP. La cancellazione del GP di Sepang ha spinto Dorna ad optare per il tracciato adriatico come appuntamento sostitutivo. Una possibilità che era nell’aria già da tempo, ma la conferma è arrivata nelle ultime ore. Andrea Albani, managing director, ha spiegato come sia stato difficile trovare una data libera, essendo l’autodromo impegnato in altri eventi. “Io ero in vacanza in Grecia, ma devo ringraziare la tecnologia, perché nonostante fossimo un po’ tutti sparsi in giro, tra gli uomini della Dorna, le istituzioni e i rappresentanti del territorio siamo stati in grado di trovare una soluzione”, spiega Albani a ‘La Gazzetta dello Sport’.

La pandemia costringe gli organizzatori ad annullare la gara in Malesia e Misano ne approfitta per fare bis: prima il 19 settembre, poi il 24 ottobre. A breve anche la tappa di Austin potrebbe saltare, considerando il vertiginoso aumento dei casi. In tal caso Dorna penserà a Jerez come pista sostitutiva. “Noi quel weekend avevamo la Porsche Swiss Cup, ma siamo riusciti a spostarla – ha aggiunto Andrea Albani -. Grazie al supporto della Regione Emilia Romagna e del territorio, siamo riusciti a mettere in piedi un’operazione sostenibile, che ci permette anche di allungare per un altro po’ il periodo di turismo. Adesso resta solo da decidere l’intitolazione”.

In entrambi gli eventi adriatici ci sarà posto per 25mila spettatori, a meno che con il green pass sarà poi possibile ospitare un maggior numero di fan. E molto dipenderà anche dalle scelte del governo e sul principio di distanziamento. In ogni caso resteranno chiusi i prati. Dalla prossima settimana partirà la prevendita, ma prima bisognerà trovare la nominazione del GP. Intanto restano ancora pochi biglietti disponibili per l’evento di settembre.