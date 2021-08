Valentino Rossi, l’annuncio più bello: “Diventerò papà, Francesca è incinta”

Valentino Rossi comunica la notizia che i milioni di tifosi stavano aspettando di più: presto nascerà la sua prima figlia

Aveva messo le mani avanti, Valentino Rossi, in occasione dell’annuncio del suo ritiro dalla MotoGP a fine anno, quando il discorso era virato inevitabilmente sulla sua intenzione di diventare padre nel prossimo futuro.

“Ho sempre detto che mi piacerebbe fare un figlio”, aveva premesso, “però vorrei prima fare qualche mese di ferie senza essere né pilota né papà”. Beh, a queste tanto agognate ferie, evidentemente, il fenomeno di Tavullia dovrà rinunciare.

Proprio oggi, infatti, attraverso i suoi canali ufficiali sui social network, il nove volte campione del mondo ha reso nota la notizia più attesa da tutti i suoi milioni di tifosi nel mondo: presto avrà il suo primo figlio. Anzi, la sua prima figlia.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello aspettano una bambina

“Dopo un’attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! Aspettiamo una bambina”, sono le parole entusiaste scritte da Vale, a corredo di un’inequivocabile fotografia che lo ritrae vestito da Dottore (come vuole il suo famosissimo soprannome) a fianco della sua donna Francesca Sofia Novello che mostra un accenno di pancione.

Francesca, dal canto suo, ha commentato su Instagram in inglese: “You and me will be three, my heart is full of joy”, ovvero: “Tu ed io saremo in tre, il mio cuore è pieno di gioia”.

Sicuramente la prima figlia della coppia Rossi-Novello vedrà la luce quando Vale avrà già disputato il suo ultimo Gran Premio da pilota del Motomondiale. E così, appendendo il casco al chiodo e prendendo il mano il passeggino e i pannolini, il numero 46 potrà iniziare davvero il nuovo capitolo della sua vita. Dopo aver lasciato da parte le corse, avrà finalmente tempo per dedicarsi a tempo pieno alla famiglia, come aveva sempre dichiarato di voler fare. Lo aspetta una bella rivoluzione. Congratulazioni, Vale!

