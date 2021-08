Il papà di Jorge Lorenzo affonda su Marc Marquez: “Continua a sbagliare”

Chicho Lorenzo analizza il GP d’Austria e dà una cinica valutazione su Marc Marquez. Per il fuoriclasse Honda è un momento a dir poco negativo.

Chicho Lorenzo ha passato in rassegna il GP d’Austria come di consueto al termine di ogni gara della classe regina. Sotto la sua lente di ingrandimento finisce stavolta Marc Marquez, passato dalla testa della gara al 15° posto negli ultimi giri. Una situazione che sembra paradossale se si parla di un otto volte campione del mondo abituato a predominare. Ma questo prima dell’infortunio a Jerez dello scorso anno, poi sono cambiati gli scenari: “Le cose non vanno più bene per lui, sta commettendo sempre piccoli errori”.

Il parere di Chicho Lorenzo sul GP d’Austria

Al vaglio del papà di Jorge Lorenzo anche la prestazione vincente di Brad Binder, capace di trionfare continuando la gara con gomme da asciutto. “In questa gara non è successo nulla, ma in un’altra in cui quei tre secondi sono stati cruciali per il risultato ci sarebbero stati molti problemi ed è chiaro che ci hanno pensato”. Ma Chicho Lorenzo ha reso onore alla direzione gara per essere stata più flessibile nell’applicazione del regolamento. “Bisogna usare la mano sinistra in casi così particolari e speciali e sapere che le regole normali non funzionano”.

Occhi puntati anche su Joan Mir che è salito al secondo posto in classifica iridata a pari punti con Pecco Bagnaia. Il campione in carica continua ad avanzare pur senza vittorie in questo campionato, ma viene ancora una volta premiata la sua costanza di risultati. Da qui alla fine del campionato dovrà giocarsi ogni chance per cercare di blindare il titolo mondiale. “È un pilota che deve essere preso sul serio… Se sei un campione, il bagnato devi piacerti”.